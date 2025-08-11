Estados Unidos autoriza a 'El Chapo' Guzmán ver a su abogado dentro del penal en Colorado

El gobierno de Estados Unidos autorizó que Joaquín "El Chapo" Guzmán pueda reunirse con su abogado Israel José Encinosa dentro del penal de máxima seguridad de Colorado donde está recluido, esto tras una solicitud del exlíder del Cartel de Sinaloa que emitió denunciando que le impedían el contacto por más de 10 meses.

El capo mexicano cuenta con cadena perpetua y lleva las medidas más extremas por el tipo de caso relacionado al narcotráfico tras ser extraditado desde México por el tráfico de drogas. Fue la defensa de Guzmán quien solicitó la posibilidad de mantener comunicación con su cliente.

El juez Brian Cogan a quien le habían dirigido la primera carta a puño y letra pidió esta condición que el abogado debía solicitarlo y que él no estaba a cargo de revisar sus condiciones dentro de prisión.

