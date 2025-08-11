Canguro finge un desmayo por falta de comida para que turistas lo alimenten | VIDEO

En redes sociales se ha viralizado el tierno video de un canguro que finge estar extremadamente débil por falta de comida para engañar a los turistas y que estos se acerquen a alimentarlo. En las imágenes publicadas se observa al hermoso animal acostado en el suelo, mientras un grupo de personas lo rodean para atenderlo.

La grabación que dura alrededor de 13 segundos, y que sucedió en un parque natural de Australia, deja evidencia de como este grupo de turistas fueron engañados por el marsupial, quienes comienzan a alimentarlo en la boca y lo acarician creyendo que está mejorando su estado de salud con los mimos que le están dando.

Testigos de la actuación relatan que el canguro se desvaneció frente al grupo de turistas, por lo que inmediatamente fueron a socorrerlo y para hacer más creíble la actuación, el animalito comenzó a respirar con dificultad y entrecerrar los ojos como si se estuviera yendo con San Pedro.

El incidente ocurrió en un parque natural de Australia. Créditos: @8Wedma

Canguros interactúan con los humanos en su propio beneficio, revela medio digital

En una publicación hecha por el medio digital Gente de Hoy se informa que los canguros, conocidos por su fuerza y agilidad, también muestran una sorprendente capacidad para interactuar con los humanos en su propio beneficio. Esta conducta oportunista no es exclusiva de los canguros, ya que también se ha observado en aves, simios y mapaches.

Por lo que estos comportamientos, documentados por visitantes y analizados por expertos, reflejan cómo la creciente interacción entre humanos y fauna silvestre está modificando conductas animales, lo que podría tener un impacto significativo en los ecosistemas y en la conservación de la vida silvestre.