Avioneta se estrella e incendia al llegar a aeropuerto de Montana, hay 2 heridos | VIDEO

Un accidente aéreo se registró la tarde de este lunes 11 de junio en el aeropuerto de Kalispell, Montana cuando una avioneta chocó con otra que estaba estacionada en la pista originando un incendio y movilización de equipos de emergencia en el lugar.

El fuego se extendió por la pista y los pastizales cercanos al terreno del aeropuerto por lo que se observa una enorme columna de humo negro tras el estallido. Bomberos y paramédicos laboran en el accidente.

El hecho fue captado en video e imágenes que usuarios compartieron en redes sociales donde se observa la llegada de esta aeronave a la pista de rodaje tras un presunto problema que tuvo.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8 | URGENTE — Avión se estrella en el aeropuerto de Kalispell, Montana. pic.twitter.com/4AETMERu4a — UHN Plus (@UHN_Plus) August 11, 2025

La Policía de Montana detalló en sus redes sociales que no hay víctimas mortales o de gravedad hasta el momento, solo dos personas tienen heridas leves.

En la avioneta viajaban tres personas y el piloto, mientras que en la que estaba estacionada se encontraba vacía.