Así es el impresionante interior de una granja de ratas comestibles en China | VIDEO

Aunque su consumo es tabú en la mayor parte de los países occidentales, el consumo de roedores es relativamente común en otras latitudes, como en el sur de China, donde algunos se consideran verdaderos manjares.

Ese es el caso de la rata de bambú, un roedor de mediano tamaño que ronda los tres kilos de peso, que se engorda en granjas de las provincias de Hunan, Guangxi, Jiangxi y Guangdong, lugares en los que su consumo data de más de mil años.

Consideradas un manjar local, estas ratas son alimentadas con vegetales y cereales, lo que permite que adquieran un gran tamaño y desarrollen poca grasa corporal, lo que las hace una gran opción de proteína de alto valor nutrimental.

De acuerdo con el People’s China Daily, esta tradición culinaria ha explotado en años recientes, en los que la producción de ratas para consumo humano ha alcanzado los más de 30 millones de roedores por año.

Las granjas no son poco frecuentes en la región. De hecho, gracias a la difusión que se ha logrado a través de videos en redes sociales, se consideran atracciones cargadas de folclor local.

En un video compartido en TikTok, se puede ver cómo decenas de estos animalitos comen zanahorias en cuencos, mientras su cuidador los alimenta rápidamente.

¿Cómo se come la rata de bambú?

Existen tantas maneras de guisar este peculiar platillo como tradiciones culinarias. Una de las formas más simples es a las brasas, para lo que se extrae la piel y se sazona con sal y especias.

También se hacen estofados, sopas, su carne marinada en salsa de soya y cocida se agrega a platos de arroz y ensaladas, además de degustarse rostizada e incluso rellena de vegetales.

¿Es seguro comer rata de bambú?

Aunque los riesgos de contraer distintas enfermedades por su consumo disminuye cuando la crianza de las ratas se realiza en granjas especializadas, el riesgo sanitario al degustarlas nunca llega al cero.