Asesinan a tiros a turista que iba al concierto de Bad Bunny en Puerto Rico

Un viaje de turismo y diversión terminó en tragedia para un hombre que acudió a Puerto Rico. Kevin Mares, de 25 años de edad, originario de Nueva York había viajado para asistir al concierto que daría Bad Bunny, sin embargo no pudo lograrlo, pues fue asesinado la madrugada del domingo en el barrio de La Perla.

El joven se encontraba en el centro nocturno nocturno llamado Refugio para Hombres Maltratados cuando se reportó una discusión entre varias personas cercanas a él. De acuerdo con las primeras investigaciones uno de los presentes sacó un arma y disparó contra al menos tres personas.

Mares, quien no participaba en el altercado, recibió un disparo en el lado izquierdo del abdomen. Fue trasladado al hospital público más grande de Puerto Rico, donde falleció, debido a la gravedad de la lesión que recibió.

Viajó a Puerto Rico para ver a Bad Bunny

Los amigos de Mares, también originarios de Nueva York, confirmaron que viajaron a la isla para asistir a uno de los 30 conciertos del cantante puertorriqueño, mientras que su novia Angy Nicole Arguello compartió en redes sociales fotografías de Kevin lamentando el homicidio.

“Mi amor te quiero, me haces mucha falta, por qué Dios me lo quitaste? (sic)”, escribió en uno de sus estados.

La Perla, ubicada junto al Viejo San Juan, albergó durante décadas uno de los mayores puntos de distribución de heroína en Puerto Rico y era considerada una zona peligrosa.