¿Adiós a las playas? esta es la preocupante tendencia en el mundo en plena crisis ambiental

Una parte de la población cuando va a la playa tiene temor de aparición de algas o animales que a simple vista no se ven. Sin embargo, hay una preocupación que pocos conocen y se relaciona con el “robo” que se les hace a las costas.

Esta amenaza global es muy preocupante sobre todo porque se da en medio de una crisis ambiental. La erosión que se produce en algunas comunidades, hace que se pierdan entre 3 y 4,5 metros de playa a año.

¿En qué consiste esta tendencia?

La arena es un recurso natural que actúa como barrera a las inundaciones o temporales pero la misma también está siendo muy demandada en el mercado de la construcción por lo que su disponibilidad se está limitando.

De esta manera es que hay playas que se están quedando sin arena lo que es un problema ambiental grave pero también dejando pérdidas económicas debido a que estos sitios perderán turismo.

Un ejemplo es el de Gold Coast, el ciclón Alfred en marzo arrancó tanta arena que dejó expuestos tramos del muro de contención. Poder arreglar esto costará tres años y 40 millones de dólares australianos.

A esto tenemos que agregarle que hay personas que viven a menos de 5 km de las costas y la urbanización está frenando los flujos naturales de arena, agravando el problema.

Se produce una erosión descontrolada.

Se puede hacer una regeneración aportando arena a las playas pero se debe buscar la adecuada y surgen objeciones relacionadas con la afectación de hábitats marinos, retrasan proyectos. Además esto requiere de mucho dinero y una fuerte tormenta podría echar por el piso las inversiones.

