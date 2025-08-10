Trump planea expulsar a las personas sin hogar de Washington: "tienen que irse inmediatamente"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump hizo un llamado para que las personas que no tienen hogar abandonen Washington, "tienen que irse inmediatamente", aseveró en su anuncio tras presentar un plan sobre una ciudad más segura en el país.

El estadounidense dijo que será el próximo lunes 11 de agosto cuando oficialice su plan para "una ciudad más hermosa y segura que nunca" y detalló que busca que las personas sin hogar dejen la capital donde se ubica la Casa Blanca y el gobierno les proporcionará un refugio.

"Las personas sin hogar deben irse, INMEDIATAMENTE. Les daremos alojamiento, pero LEJOS de la capital", escribió Trump en su plataforma digital Truth Social.

El presidente Donald Trump anunció una nueva conferencia de prensa. Foto: Truth Social

Así mismo, detalló que busca que los criminales también se alejen pero no deben irse del país puesto que tendrán otro destino. "No tienen por qué irse. Los meteremos en la cárcel, donde pertenecen".

Según el informe anual del Departamento de Vivienda, en 2024 Washington tenía más de 5.600 personas en situación de calle, ocupando el puesto 15 entre las principales ciudades de Estados Unidos en ese plano.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha amenazado repetidamente con colocar a Washington, que goza de un estatuto particular, bajo control federal.