Super vocho lo da todo y se hace viral al llevar carga pesada de construcción | VIDEO

El popular y querido automóvil conocido coloquialmente como ‘vocho’ se hizo viral en las redes sociales, luego de ser captado en el momento cuando su conductor lo manejaba al llevar encima del auto varios objetos, entre varillas y otros artículos pesados usados en las construcciones que llamó la atención de otro chofer.

El automovilista que estaba a punto de rebasar al llamado ‘vochito’, no perdió la oportunidad para poder documentar lo que seguramente nadie le creería de no haber sido testigo o verlo a través del video. El chofer abrió la cámara de su teléfono celular para presenciar la hazaña que hacía el automotor de fabricación alemana.

El también llamado como escarabajo se convirtió en un automóvil icónico en varios países por su diseño sencillo y gran efectividad que fue hasta cierto punto accesible para que fuera comprado por la mayoría de las personas. La empresa alemana Volkswagen fue la creadora del automóvil cuyo nombre original es VW Sedan.

El vocho viajaba entre tubos y mallas de acero junto con contenedores pesados

El pequeño vehículo compacto con forma redondeada dominó el mercado mundial debido a su fácil reparación, accesibilidad y capacidad para andar en cualquier terreno, tal como destaca la empresa, por lo cual el auto es conocido como un modelo que aguanta el uso rudo, incluso para el chofer del sedán color rojo que fue captado con la carga pesada.

El vocho viralizó al realizar la hazaña de transportar carga pesada. Foto: IG / deceroa100mx

En el video compartido en las redes sociales inicia cuando el automovilista captó al vochito color rojo que lleva sobre su toldo varias varillas de acero acomodadas a lo largo del vehículo que causó curiosidad puesto que doblaba lo largo del auto compacto que tenía marcas de haber dado todo de sí con algunas de sus partes dañadas.

A pesar de no contar con los faros traseros al quedar vacíos los espacios, el vocho avanzaba con todo y los cables con los que fue adaptado para asegurar que la carga no cayera mientras viajaba. De manera que las casi 50 barras de acero que cargaba quedaran bien aferradas para evitar algún tipo de incidente.

Aunado a lo largos tubos, entre ellos colocaron mallas de acero además de por lo menos siete contenedores circulares que cada uno era del tamaño de una de la puerta del vocho, los cuales quedaron distribuidos desde la mitad del auto hasta salir algunos metros después de donde termina el cofre del vochito.

¿En dónde fue captado el super vocho llevando carga pesada?

En varias cuentas en las redes sociales fue difundido el video del super vocho; sin embargo, en ninguno de ellos se especifica en qué parte del mundo ocurrió. Algunos usuarios de las redes o de las mismas cuentas indicaron que se trata de algún lugar de Filipinas, o en Brasil, Perú e incluso México, pero solo son especulaciones.

Algunos de los internautas quedaron asombrados al ver la manera como el vocho fue utilizado como su fuera una camioneta para transportar carga pesada, uno de los afirmó: “‘Escarabajo burrito’, pensé que solo los microbuses provincianos y algunos colectivos de carga llevaban cargamento a más no poder…”.

¿Por qué el VW Sedan se conoce como vocho? De acuerdo con la empresa constructora, una de las teorías dice que es debido a que en las guerras mundiales en Europa, los franceses llamaban a los alemanes con el apodo de “boches”. Cuando la empresa llegó a México, los mexicanos designaron este apodo al carro, ignorando el significado de la palabra original, precisa la agencia.