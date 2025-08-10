Sujetos roban más de 130 mil pesos en labubus de tienda en California

El furor por los populares juguetes llamados labubus llevó a un grupo de presuntos criminales a robar decenas de cajas con este popular producto del interior de una tienda ubicada en Los Ángeles, California.

De acuerdo con lo publicado por la tienda One Stop Sales, el pasado 6 de agosto por lo menos cuatro ladrones entraron durante la noche y saquearon las existencias de labubus que tenía el negocio.

“Hoy fuimos asaltados. Ellos tomaron todo nuestro inventario y vandalizaron nuestra tienda, ¡seguimos en shock! Les pedimos que nos ayuden a compartir este post, por favor, y que nos ayuden a capturar a estos ladrones”, señaló la tienda.

De acuerdo con una estimación de la Policía de Los Ángeles, el costo de los juguetes robados podría ascender a unos 7 mil dólares, alrededor de 130 mil pesos, por lo que es considerado un hurto considerable.

El robo habría ocurrido durante la madrugada, de acuerdo con lo que mostraron las cámaras de seguridad que sorprendieron a los presuntos criminales extrayendo de forma ilegal la mercancía.