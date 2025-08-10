Retiran del mercado JABONES de una FAMOSA MARCA, están contaminados con bacteria que causa infecciones en la piel

Autoridades sanitarias de Estados Unidos han hecho un llamado de emergencia a las personas que pudieron haber comprado jabones de la compañía DermaRite Industries, LLC. Lo anterior, luego de que se descubrió que varios lotes de estos productos presentan un problema de contaminación con una peligrosa bacteria, la cual puede causar daños a la salud de las personas con sistema inmune comprometido.

Según un comunicado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), fue la empresa DermaRite Industries, LLC, la cual decidió retirar voluntariamente varios lotes de algunos de sus productos, tras encontrar que estaban contaminados con la bacteria Burkholderia cepacia.

Esta decisión, según la empresa, fue tomada buscando proteger la salud de las personas que usan estos productos, ya que la presencia de esta bacteria puede causar infecciones serias. Al respecto, las autoridades han recomendado a las personas que tengan en casa alguno de estos productos que dejen de usarlos inmediatamente y sigan las indicaciones de la empresa para su destrucción o devolución.

La FDA advierte que no se debe ignorar esta advertencia, ya que el riesgo de infección puede ser alto, sobre todo para quienes tienen enfermedades crónicas, están en tratamiento médico o tienen heridas en la piel.

¿Cuáles son los jabones retirados del mercado?

No se recomienda usar este jabón. Foto: freepik.

Los jabones afectados que DermaRite está retirando suelen usarse para la higiene y el cuidado de la piel. Entre ellos se encuentran los siguientes:

DermaKleen, un jabón en loción con vitamina E que ayuda a reducir bacterias en la piel.

DermaSarra, un analgésico externo para aliviar irritaciones menores como picaduras o quemaduras solares.

KleenFoam, un jabón en espuma antimicrobiano con aloe vera para la limpieza de manos.

PeriGiene, un limpiador antiséptico para la zona perineal.

¿Dónde se vendieron los jabones contaminados?

Estos productos se distribuyeron en Estados Unidos y Puerto Rico, pero las autoridades invitan a todas las personas que hayan comprado estos jabones a revisar si se encuentran en los lotes que actualmente están siendo retirados del mercado. Por su parte, DermaRite señaló que ya indicó a distribuidores y clientes para que revisen su inventario y destruyan los productos contaminados siguiendo las instrucciones específicas.

Los consumidores que tengan dudas o preguntas pueden comunicarse directamente con la empresa a través del teléfono o correo electrónico que han proporcionado. Además, si alguien ha usado estos productos y siente que ha tenido algún problema de salud, debe consultar a un médico lo antes posible.

¿Qué es la Burkholderia cepacia?

Están contaminados con Burkholderia cepacia. Foto: freepik.

La Burkholderia cepacia es un tipo de bacteria que se encuentra comúnmente en el ambiente, pero que puede ser peligrosa cuando contamina productos médicos o de cuidado personal. Aunque en personas sanas puede causar infecciones leves en la piel, en quienes tienen defensas bajas, como pacientes con enfermedades graves o tratamientos médicos especiales, la bacteria puede entrar al torrente sanguíneo y provocar una sepsis, una infección generalizada que puede ser mortal. Por eso, la contaminación con esta bacteria representa un riesgo serio para la salud.

¿Cuáles son los síntomas de una infección por Burkholderia cepacia?

En determinadas personas pueden provocar infecciones graves. Foto: freepik.

Los síntomas de una infección causada por Burkholderia cepacia pueden variar según la persona y el lugar donde se presente la infección. En general, esta bacteria suele afectar principalmente a personas con el sistema inmunológico debilitado o con enfermedades pulmonares crónicas, como fibrosis quística. Aquí te explico los síntomas más comunes:

Infecciones respiratorias con tos persistente, dificultad para respirar, producción de flemas, fiebre, dolor en el pecho En caso de infecciones en la piel o heridas, los síntomas son: enrojecimiento, hinchazón, dolor o sensibilidad en la zona afectada, secreción o pus en heridas infectadas Los síntomas en caso de infección generalizada, especialmente en personas inmunodeprimidas son: fiebre alta, escalofríos, confusión o desorientación, ritmo cardíaco acelerado, respiración rápida, presión arterial baja.

¿Cuál es el tratamiento en caso de presentar síntomas?

En personas sanas, esta bacteria generalmente no causa problemas graves, pero en quienes tienen defensas bajas puede provocar infecciones que se diseminan por el cuerpo y son difíciles de tratar.

Por ello, la FDA ha señalado que si alguien presenta estos síntomas después de usar productos contaminados o tiene factores de riesgo, es importante que consulte a un médico para recibir el tratamiento adecuado, el cual debe ser personalizado para cada paciente, ya que esta bacteria puede ser resistente a varios antibióticos comunes.