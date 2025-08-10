Perro callejero ataca a un niño de 8 años y a su padre frente a su casa | IMÁGENES FUERTES

Un niño de ocho años y su padre fueron atacados por un perro callejero en Madurai, Tamil Nadu, India. De acuerdo con medios locales, el can entró en su casa y mordió al niño en varias partes del cuerpo. Sin embargo, cuando su padre quiso ayudarlo también fue atacado.

Los seres queridos de las víctimas relataron, a la prensa de la India, que el niño estaba en el baño antes de ir a la escuela cuando sucedió el ataque. Sus familiares estaban en la casa cuando escucharon los gritos y acudieron a ayudar; ahí encontraron que el menor estaba siendo mordido por el animal, el cual se negaba a soltar al menor, pese a los intentos por separarlos.

En un video, captado por cámaras de seguridad del domicilio, se puede ver al perro corriendo dentro de la casa de forma agresiva y persiguiendo a las personas, mientras estas tratan de escapar y buscar refugio sin éxito. Por este hecho violento solo el menor y su padre resultaron heridos y tuvieron que ser trasladados a un hospital.

El estado de salud de las víctimas no se ha revelado, pero, trascendió que el menor de edad requirió de suturas para recuperarse mejor; de igual manera, ambos tuvieron que aplicarse la vacuna contra la rabia. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la rabia es una enfermedad grave y muchas veces mortal que se transmite a través de mordeduras de animales infectados, especialmente perros.

¿Cómo evitar ser atacado por un perro callejero?

#Madurai: Stray Dog Attacks 8-Years-Old Outside Home, Father Also Mauled While Rescuing Him. pic.twitter.com/4mxuZfOb4N — Deepak Singh (@SinghDeepakUP) August 8, 2025

Para evitar ser atacado por un perro, es importante seguir algunas recomendaciones compartidas por especialistas. En primer lugar, los expertos en animales recomiendan que nunca hay que acercarse a un perro desconocido, especialmente si está solo o mostrando señales de agresividad, como ladridos fuertes, gruñidos, pelo erizado o postura tensa. Es importante evitar el contacto visual directo con perros desconocidos, pues pueden interpretarlo como una amenaza.

También, no se deben hacer movimientos bruscos ni correr cerca de un perro, ya que esto puede activar su instinto de persecución. Si un perro comienza a acercarse de forma agresiva, lo mejor es mantenerse tranquilo y quieto. La recomendación es no gritar ni hacer movimientos que puedan provocar al animal.

¿Qué hacer en caso de ser atacado por un perro callejero?

Se recomienda evitar lugares donde hay jaurías. Foto: cuartoscuro.

Quienes, pese a seguir estos consejos, sean atacados por un perro deberán actuar rápido. Lo primero es alejarse del perro para evitar nuevas mordidas y buscar ayuda médica inmediata. Aunque la herida parezca pequeña, debe ser evaluada por un profesional para evitar infecciones y para aplicar tratamiento antirrábico si es necesario, ya que la rabia es una enfermedad muy peligrosa.

Además, es importante reportar el incidente a las autoridades locales para que puedan localizar al perro y evaluar si está infectado, evitando que ataque a otras personas. En zonas donde hay muchos perros callejeros, se recomienda tomar precauciones adicionales, como evitar caminar solo en lugares poco transitados y evitar por completo a la jaurías.

¿Cuáles son los síntomas de la rabia y cómo se contagia a humanos?

La rabia puede ocasionar la muerte. Foto: freepik.

Uno de los principales peligros tras ser mordido por un perro es la posibilidad de adquirir rabia, una enfermedad causada por un virus que afecta al sistema nervioso central y puede provocar la muerte si no se trata a tiempo. El virus, según los CDC, está presente en la saliva del animal y cuando esta entra en contacto con la piel lesionada o con mucosas puede iniciar la infección.

En los humanos, una vez que el virus ingresa al cuerpo, se desplaza a través de los nervios hacia el cerebro, donde provoca inflamación y daños graves. El período de incubación suele ser de una a tres meses, pero en algunos casos puede ser de solo unas semanas o de más de un año, dependiendo de la zona de la mordedura y de la cantidad de virus transmitido.

Los primeros síntomas suelen ser leves y pueden confundirse con otras enfermedades. La persona puede presentar fiebre, dolor de cabeza, debilidad general y molestias en el sitio de la mordedura, como picazón, hormigueo o dolor. En su fase final, la rabia provoca coma y finalmente la muerte.