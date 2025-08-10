Mujer se esconde bajo su escritorio durante un sismo de magnitud 6.2 y le cae un armario encima | VIDEO

Un reciente terremoto de magnitud 6.2 sacudió el oeste de Turquía este domingo 10 de agosto. Aunque no se han reportado víctimas mortales, sí se han compartido videos captados por cámaras de seguridad, donde se ve a decenas de personas presas del pánico. En uno de los videos que circulan en X, antes Twitter, se ve el momento en que una mujer, al sentir el temblor, se agacha bajo su escritorio buscando resguardo.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que un armario que estaba detrás de ella se cayó encima del escritorio donde se resguardaba, dejándola atrapada. Esto ha generado fuertes críticas por parte de los internautas, quienes han debatido sobre lo qué se debe hacer en caso de sismo y si es recomendado, o no, esconderse debajo de estructuras como escritorios.

De acuerdo con la Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD), el sismo se registró alrededor de las 19:53 hora local en la provincia de Balikesir, cerca de Estambul. Según los reportes oficiales, tuvo una profundidad aproximada de 11 kilómetros, aunque otros centros sísmicos internacionales como el GFZ alemán lo ubicaron con 10 kilómetros de profundidad y una magnitud de 6.19.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que no hay informes confirmados de víctimas, pero sí se realizan inspecciones para evaluar daños. Al respecto, el ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó que los equipos de AFAD se desplegaron de inmediato en Estambul y provincias cercanas para revisar edificios y estructuras.

No hay personas heridas o fallecidas por el sismo

Durante el terremoto en Turquía, quienes no lograron evacuar a tiempo se refugiaron bajo mesas (video 1).



El terremoto, de magnitud 6,1, se produjo en la provincia de Balikesir, en el oeste del país.

Además, se reportó que el movimiento se sintió con fuerza en varias ciudades, incluyendo el importante centro turístico de Esmirna. Este no fue el único temblor del día, pues la AFAD también confirmó que horas después otro sismo de magnitud 6.1 impactó la zona de Sindirgi, en el mismo sector occidental del país.

Según medios locales, los sismos en Turquía no son un hecho aislado. La nación se ubica sobre varias fallas sísmicas activas, lo que incrementa la probabilidad de terremotos de diversas magnitudes. El pasado mes de febrero de 2023 un sismo de magnitud 7.8 azotó el sureste y provocó la muerte de decenas de miles de personas, además de dejar heridos y destruir gran parte de la infraestructura en varias provincias.

¿Qué hacer ante sismos si estás en un edificio?

En situaciones como la ocurrida en Turquía este domingo, es importante recordar las recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos ante sismos. Según las autoridades mexicanas, durante un sismo lo más importante es mantener la calma y buscar un lugar seguro. La medida más efectiva es agacharse, cubrirse y colocarse bajo una mesa o escritorio resistente, cubrir la cabeza y el cuello, y mantenerse allí hasta que el temblor pase.

Lo mejor es evitar correr hacia la salida durante el movimiento es fundamental, ya que los objetos que caen o las estructuras inestables representan un peligro mayor que el propio temblor. Si la persona está en la calle cuando comienza el sismo, debe alejarse de postes, cables, fachadas y ventanas.

¿Qué hacer ante sismos si estás en un carro?

En caso de encontrarse en un vehículo, es recomendable detenerse en un lugar seguro y permanecer adentro con el cinturón puesto hasta que termine el movimiento. Una vez que el sismo haya concluido, hay que evacuar con precaución, verificando que no existan riesgos inmediatos como fugas de gas, incendios o daños estructurales.

Después del temblor, se aconseja mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la propagación de rumores. Protección Civil recomienda preparar con anticipación una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio portátil, documentos importantes y botiquín.