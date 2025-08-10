Joven piloto de 19 años se fractura la clavícula al celebrar su triunfo en la Nascar VIDEO

Un joven piloto de solo 19 años de edad pasó del júbilo a la preocupación luego que, mientras celebraba su sexto triunfo en la presente temporada de la Nascar Xfinity, se fracturó la clavícula.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 9 de agosto, luego que Connor Zilisch se impuso en el circuito de Watkins Glen, Nueva York, en una carrera que lideró durante 60 de las 82 vueltas.

Mientras recibía las flores y una bebida energética para celebrar su sexto triunfo de una de las categorías menores de la Nascar, el joven perdió el equilibrio y sufrió una aparatosa caída junto a su bólido.

De inmediato, los cuerpos de emergencia trasladaron a Zilisch a un nosocomio cercano, donde descartaron golpes de gravedad, aunque su clavícula sufrió el mayor impacto, quedando fracturada.

El joven piloto no tuvo lesiones de gravedad. Foto: X / The CW

Agradece piloto mensajes de apoyo

Horas después de ser intervenido por la caída, Zilisch compartió el parte médico y agradeció los mensajes de apoyo y preocupación que recibió tras su caída en el circuito neoyorquino.

“Gracias a todos por sus mensajes. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Afortunadamente, los escaneos de mi cabeza salieron limpios, solo tengo una clavícula fracturada. Gracias a todos los médicos por su rápida atención y qué bueno que no pasó a mayores”, escribió.