Joven piloto de 19 años se fractura la clavícula al celebrar su triunfo en la Nascar VIDEO

Un joven piloto de solo 19 años de edad pasó del júbilo a la preocupación luego que, mientras celebraba su sexto triunfo en la presente temporada de la Nascar Xfinity, se fracturó la clavícula.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del 9 de agosto, luego que Connor Zilisch se impuso en el circuito de Watkins Glen, Nueva York, en una carrera que lideró durante 60 de las 82 vueltas.
Mientras recibía las flores y una bebida energética para celebrar su sexto triunfo de una de las categorías menores de la Nascar, el joven perdió el equilibrio y sufrió una aparatosa caída junto a su bólido.
De inmediato, los cuerpos de emergencia trasladaron a Zilisch a un nosocomio cercano, donde descartaron golpes de gravedad, aunque su clavícula sufrió el mayor impacto, quedando fracturada.
Agradece piloto mensajes de apoyo
Horas después de ser intervenido por la caída, Zilisch compartió el parte médico y agradeció los mensajes de apoyo y preocupación que recibió tras su caída en el circuito neoyorquino.
“Gracias a todos por sus mensajes. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Afortunadamente, los escaneos de mi cabeza salieron limpios, solo tengo una clavícula fracturada. Gracias a todos los médicos por su rápida atención y qué bueno que no pasó a mayores”, escribió.