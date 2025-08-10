Giro en el caso de la joven mamá Silvana Torres tras dura declaración del papá de la niña

El caso de la joven mamá Silvana Torres que es señalada de haber asesinado a su hija de dos años de edad para luego intentar quitarse la vida dió un repentino giro luego de que su ex pareja y padre de Antonella López, aseguró que el crimen sucedió por una venganza que orquestó para desquitarse de él.

Juan Camilo López afirmó que la madre de Antonella lo atacaba de manera constante luego de terminar con su relación sentimental, ya que de acuerdo con el padre de la menor, su ex sabía que lo único que lo mataría era su hija, “y lo hizo” afirmó el progenitor de la menor de 2 años de edad citado por medios locales.

Desmienten al papá de la niña Antonella López por su declaración de venganza

La comunidad del barrio San Marcos en Manizales, Colombia, están sorprendidos por el caso de su vecina a quien todas las personas que la conocían aunque sea de vista, coincidieron que la joven mamá de 19 años siempre estaba al pendiente de su hija junto su abuela, y durante su estancia en su hogar jamás escucharon alguna discusión o algún episodio de violencia intrafamiliar.

Silvana Torres es acusada de matar a su hija de 2 años. Foto: FB / Silvana Torres

Una de las testigos de la situación es Magola Valencia quien además de ser vecina de Silvana, asegura ser su amiga desde que la acusada del filicidio tenía 14 años de edad. Sobre la declaración del padre de Antonella y el presunto móvil de venganza en su contra, aseveró que el hombre mintió.

De acuerdo con Valencia, en raras ocasiones Juan Camilo López se presentaban a visitar a Antonella, si no es que casi nunca, y aunque se encargaba de dar la manutención de la niña dejaba sola a Silvana en cuanto a las tareas de crianza y en sus actividades de esparcimiento y diversión.

“Él nunca llevó a Antonella a un parque, ni estuvo presente realmente. Él daba dinero, pero no hacía parte activa de la vida de la niña ni de Silvana. Esa versión que dio el papá de la niña no es cierta”, aseveró Magola Valencia en el podcast ‘Más allá del silencio’.

El ex de Silvana Torres dijo que la mujer siempre lo atacaba con cosas hirientes

La declaración de Magola Valencia llegó luego de que Juan Camilo López afirmó que la muerte de Antonella presuntamente a manos de Silvana sucedió por “un acto de venganza por parte de Silvana Torres al no querer continuar la relación”. Asimismo el padre de la niña de 2 años de edad enfatizó sobre las cosas que le hacía su ex.

El papá de la niña Antonella asesinada dijo que el crimen fue por venganza de su madre. Foto: La Patria

En ese sentido, Juan Camilo López afirmó que Silvana sabía lo importante que era su hija Antonella para él, hecho del que se valió para continuar atacándolo tras separarse. “Me decía cosas hirientes, me presumía a otros hombres, solo para afectarme. Pero yo aguantaba todo por mi hija", afirmó la ex pareja de la acusada de homicidio.

La mañana del pasado domingo 27 de julio fue cuando Silvana fue encontrada por su madre dentro de su departamento cuando intentaba quitarse la vida, fue hallada con algunos cortes en su cuerpo. En otra parte de la casa estaba Antonella también con heridas graves producidas por un arma punzocortante y aunque ambas fueron llevadas al hospital, la menor de edad perdió la vida.

Silvana Torres sobrevivió a su intento de suicidio y ser linchada por parte de sus vecinos toda vez que se enterararon que había atacado a su hija, quien no logró ponerse a salvo por la gravedad de las heridas que sufrió. El caso sigue abierto y la joven madre de 19 años de edad está en calidad de detenida.