Rompe el silencio la mujer que recibió 60 puñetazos de exdeportista en el rostro: “Ante cualquier señal, hay que irse”

Juliana Garcia, la mujer que fue agredida de forma brutal en un elevador por su pareja, el exbasquetbolista Igor Cabral, en Brasil,. rompió el silencio desde el hospital con la finalidad de alertar a la población para que no permitan ningún tipo de violencia en sus relaciones.

“No hay que ignorar ninguna señal, porque él ya había mostrado que no era una persona tranquila. Ante cualquier señal, hay que irse y no volver”, declaró Julianna García.

Las declaraciones de la fémina de 35 años fueron compartidas en el noticiario Cidade Alerta, reconoció que su pareja ya había mostrado actitudes un poco raras y que ese día discutieron por un mensaje que ella recibió en su celular e incluso reveló que la amenazó de muerte.

“Cuando yo llegué al elevador, me encontré con él y me di cuenta que estaba muy agresivo. No me quise ir de ahí porque en el pasillo no había cámaras, pero él siguió insistiendo en que me fuera. Luego dijo que me iba a morir y empezó a golpearme”, compartió Julianna García.

Julianna García presentó fracturas en el rostro, nariz, mandíbula, globo ocular, pómulo y base del maxilar, luego de ser golpeada en más de 60 ocasiones en el rostro por Igor Cabral en menos de un minuto.

Por amenazas, aislan en prisión a exbasquetbolista que dio 60 puñetazos en la cara a su novia

Mientras tanto, Igor Cabral, permanece en la Cárcel Pública Dinorá Simas, ubicada en Ceará-Mirim, pero trascendió que solicitó a las autoridades mayor seguridad, ya que compartía celda con seis internos más pero habría recibido amenazas por lo que tuvo que ser aislado.