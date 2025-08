La macabra confesión de un policía que aceptó haber matado a su novia: "he ido a buscar venganza con Érica"

Autoridades de Argentina investigan el feminicidio de una joven identificada como Érica Almirón Romero, de 24 años de edad, quien habría sido asesinada por su expareja, un policía llamado Joaquín Alfredo Pérez. Ahora, una nueva pista en torno al caso ha salido a la luz y es que, de acuerdo con medios locales, existiría una carta que el sospechoso habría escrito antes de escapar, donde admitía él feminicidio de su pareja.

De acuerdo con la información oficial del caso, el crimen ocurrió la noche del pasado 27 de julio, dentro del departamento de la víctima, el cual se ubica en la localidad de Resistencia, Chaco. Tras el crimen, las autoridades arrestaron al exnovio de Érica, quien fue señalado como el principal sospechoso del caso.

Ahora, ha salido a la luz que entre sus pertenencias el policía tenía una presunta carta escrita por sí mismo, donde confesaba el crimen a sus familiares, particularmente a sus hermanas, sobrinos, padres y sus cuñados. En la misiva, Joaquín admitía haber agredido a su expareja, pero afirmaba sentir preocupación de que ella lo demandara.

La carta que dejó el feminicida de Érica

La joven fue asesinada dentro de su departamento. Foto: @alancaceres057

Presuntamente, esta carta sería una prueba de que el policía no sabía que había asesinado a su exnovia, puesto que en la misiva decía temer ante la posibilidad de que ella pudiera denunciarlo. “Les escribo esta carta para que sepan que me voy de Resistencia, he cometido lo más humillante: he ido a buscar venganza con Érica. Creo que ella está viva, pero sé que me va a denunciar y no quiero sufrir y por eso me voy”, sería el mensaje en la carta.

De igual manera, en la misiva, el hombre reconocería estar arrepentido y justificaría sus acciones diciendo que sentía celos muy intensos, que no pudo controlar: “no lo quería hacer, pero mi orgullo y celos fueron fuertes y me arrepiento”, sería el mensaje escrito en el papel, el cual fue filtrado por medios de comunicación.

Finalmente, el sujeto peía perdón a su familia, pues temía que, en caso de que lo arrestaran, no pudiera volver a celebrar las fiestas con ellos: "perdón por no estar en el cumpleaños de mamá, ni en el Día de la Madre; me pierdo el 15 de M. y fiestas por venir. Los deshonré con mis actitudes; fracasé como hijo y como hermano y como tío; me duele en el alma esto y lloro al escribir esto. Lo siento. Y pido perdón a Érica por hacerle eso; sé que el papá me va a querer matar y su primo, por eso no me quedo, estaré en contacto con ustedes si quieren; sino yo los entiendo porque les fracasé, me arruiné solo; pero mi soledad y mi angustia me llevaron a esto”.

Así fue el feminicidio de Érica

El policía ya fue detenido. Foto: @alancaceres057

Érica fue asesinada la noche del pasado domingo. Su cuerpo fue hallado por su actual pareja, Walter Gómez Esquivel, quien posteriormente llamó a las autoridades y solicitó la presencia de equipos de emergencia. Sin embargo, pese a que paramédicos intentaron reanimarla, no tuvieron éxito y únicamente confirmaron su deceso. Aunque aún no se dan a conocer los resultados de la autopsia, los primeros reportes indicarían que la joven murió por asfixia.

Un día después de los hechos, los padres de Joaquín Alfredo Pérez se presentaron ante las autoridades con una carta manuscrita. Ahí relataron que su hijo había desaparecido, pero antes había dejado una confesión donde se leía lo siguiente: “maté a Erica, lo siento mamá. Fue por venganza”. Las autoridades ordenaron la inmediata detención del sospechoso, quien fue detenido horas después.