Hombre se arroja al paso de un tráiler para quitarse la vida, testigos muestran indiferencia | VIDEO FUERTE

En redes sociales se difundió un video en el que se muestra el momento exacto en el que un hombre decide quitarse la vida lanzándose al paso de las llantas de un tráiler en la India y lo que más llamó la atención de este mediático caso es que las personas que presenciaron la cruda escena se mostraron indiferentes ante lo sucedido, por ello, en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

Este desafortunado episodio ocurrió a las 6:45 horas del pasado miércoles 2 de julio en una carretera de la zona de Nikol en el distrito de Ahmedabad en el estado de Guyarat en la India y la lamentable escena fue captada por una cámara de seguridad instalada en una vivienda cercana al lugar de los hechos.

Las personas que presenciaron la impactante escena se mostraron indiferentes. Foto: X: DipakMirror

Así fue el momento exacto en el que un hombre se quitó la vida lanzándose al paso de un tráiler

En la grabación que circula en plataformas digitales se puede apreciar que un tráiler cargado con material de construcción se encontraba parado a un costado de la vía cuando apareció a escena un solitario hombre que se paró junto al camión y espero a que este avanzara para lanzarse al paso de las llantas de la unidad, las cuales, le pasaron por encima quitándole la vida de forma inmediata.

Cabe mencionar que, el operador de la pesada unidad no se percató de lo sucedido y siguió su camino con normalidad, sin embargo, un par de hombres que caminaban por la zona, así como algunos motociclistas que presenciaron la cruda escena se mostraron indiferentes y todos continuaron con sus respectivos caminos, mientras que el cuerpo del hombre quedó tendido sobre el camino.

Según los reportes de distintos medios locales, la policía de la India logró detener al conductor de la unidad involucrada en estos hechos, además, se informó que el sujeto que lanzó al paso de las llantas de la referida unidad no ha sido identificado pues no llevaba consigo ningún documento de identidad ni alguna nota u otro elemento para identificarlo, no obstante, solo se informó que su edad aproximada es de 35 años.

Por otra parte, la difusión del video de este lamentable episodio podría ser clave para deslindar al conductor del tráiler de la responsabilidad de este desafortunado caso pues las imágenes claramente muestran que el sujeto se lanzó de forma intencional al paso de las llantas.