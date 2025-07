Bebé muere devorada por un perro pitbull frente a su madre, era su mascota

Una bebe, de tan solo un año de edad, perdió la vida luego de ser brutalmente atacada por el perro pitbull de su familia. Los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio en una casa ubicada en la ciudad de Dover, Ohio, Estados Unidos. De acuerdo con las declaraciones de la madre de la menor, quien además presenció el ataque, todo ocurrió muy rápido y pese a sus esfuerzos por alejan al can, no pudo hacer nada para evitar el fatal desenlace.

La mujer, identificada como Nicole Blosser, relató que el día de los hechos ella estaba recogiendo la ropa seca, mientras que su hija de 1 año de edad, Blakely, estaba detrás de ella. En ese momento, el perro de la familia se abalanzó contra la menor de edad y la mordió en la cara y el cuello. Nicole intentó alejar al perro de su hija, recibiendo varias mordidas y heridas en el proceso. A pesar de sus esfuerzos, no logró hacer que el can se separara de la menor de edad.

En medio del caos, Nicole trató de llamar al 911, pero la primera llamada no tuvo éxito, ya que no se escuchó nada al otro lado. En el segundo intento, pudo hablar con el operador y decir que su perro había atacado y matado a su hija. Los servicios de emergencia llegaron poco después, pero Blakely ya había fallecido a causa de las lesiones que le provocaron las mordidas del pitbull.

El perro fue sacrificado horas después

La madre de la bebé presenció los hechos. Foto: Gofundme.

El sheriff del condado de Tuscarawas, Orvis Campbell, declaró que fue una de las escenas más difíciles que su equipo ha enfrentado. También informó que la madre hizo todo lo posible por salvar a su hija, aunque el ataque fue demasiado rápido y violento. Agregó que el padre de la niña, un hombre llamado Derrick, no se encontraba en casa en ese momento y la única persona que presenció el ataque fue la madre de familia.

Horas más tarde, medios de comunicación informaron que la familia tomó la decisión de sacrificar al pitbull. Según informó Nicole, el perro no había mostrado agresividad hacia personas antes, aunque sí había tenido conductas agresivas hacia otros animales. No obstante, con la muerte de su hija, la pareja optó por despedirse del can y lo sacrificaron ante el peligro que pudiera representar para otros menores de edad; mientras que Nicole recibió atención por las heridas sufridas en la agresión.

Recuerdan a la bebé tras su muerte

La bebé tenía solo un año de edad. Foto: Gofundme.

La comunidad de Dover ha mostrado su apoyo a la familia Blosser. Vecinos y amigos de la pareja abrieron una página de recaudación de fondos para ayudar con los gastos funerarios y otras necesidades que puedan surgir tras esta tragedia. Hasta el momento, se han reunido más de 13 mil dólares, cerca de 245 mil pesos mexicanos. En la descripción de las recaudaciones de fondos se ha descrito Blakely como una niña que trajo alegría y luz desde el día en que nació.

De igual manera, los padres de la menor dijeron que su pequeña hija tenía una risa contagiosa, ojos brillantes y un vínculo especial con su hermano mayor, con quien compartía momentos llenos de ternura y juegos. Después de la agresión, las autoridades recomiendan a las familias tener cuidado al convivir con animales que, aunque hayan sido parte del hogar por años, pueden reaccionar de manera impredecible, especialmente cuando hay niños en casa.