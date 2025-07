Abuelito vuela casi 13 mil kilómetros para la graduación de su primer nieto y desaparece un día después

Byron Barua, de 17 años, se graduó recientemente de la preparatoria, en Alabama, Estados Unidos. Para la ceremonia, esperaba una visita especial: su abuelo Reuben Waithaka, quien viajaría de Kenya hacia el paìs gobernado por Donald Trump, para ver a su primer nieto graduarse. La foto con la familia feliz no se logró, pues un día después de haber llegado a Norteamérica, este abuelito desapareció sin dejar rastro alguno.

Siete semanas después, no hay indicio de dónde pueda estar este hombre de 72 años de edad, quien fue visto por última vez en una estación de gasolina, un día después de haber llegado a Estados Unidos. Las cámaras de la familia Barua captan al abuelito salir elegantemente vestido, sin embargo, de él ya no supieron nada, causando incertidumbre, preocupación y la angustia de no tener respuestas a tantas preguntas.

Hasta el momento las únicas claves que hay de la desaparición de este abuelito son un par de "aventones" que le dieron dos personas en las inmediaciones de Calera, localidad en la que vive esta familia que casi dos meses después, no saben nada del querido abuelito.

Crédito: KeniaTimes

Abuelito viajó 18 horas de Kenia a Alabama

Reuben Waithaka viajó desde Kenia a Alabama junto con su esposa Elizabeth Barua, el pasado 13 de mayo, aunque en un lapso del recorrido, vivió algunos episodios extraños, según reporta la mujer quien describió que aunque de Kenia a Frankfurt todo estuvo normal, para esta escala y durante su vuelo rumbo a Atlanta (de donde se trasladarían a Alabama) presentó algunos episodios extraños que requirieron la ayuda de un auxiliar de vuelo.

De acuerdo a las descripciones, el abuelito estaba muy agitado y ansioso, hasta incoherente en varias situaciones, dice la esposa, pues incluso tras aterrizar en Atlanta, esa ansiedad lo hizo caerse en las escaleras eléctricas lastimándose la rodilla al intentar subir en sentido contrario.

Aunque la familia Barua narra que todo corrió con normalidad el primer día, para el segundo, después de ser captado por las cámaras de la entrada de la casa, todo cambió. En las grabaciones captan al abuelito salir muy elegante de casa y es la última vez que se le ve en el domicilio, cinco días antes de la graduación de su primer nieto. Cuando reportaron su desaparición, las autoridades captaron unas segundas imágenes en donde se ve cómo entra a una gasolinera media hora después y a tres kilómetros del domicilio, sin embargo, sale por una puerta trasera que tiene la estación y de ahí, no lo han vuelto a ver ni en grabaciones.

Esta fue la última vez que se le vio al abuelito a 3 kms de casa. Crédito: KeniaTimes

No saben si padece demencia, según su hijo

Willington Barua, hijo de este abuelito desaparecido, se lamenta haber invitado a su padre a la graduación de su primer nieto y cree que todo pudo haber sido diferente si no hubiera tenido esa iniciativa. Declaró que si bien no saben si su padre padecía de algún tipo de demencia, la realidad es que la angustia no se las quita nadie. Acudieron a la televisión local para pedir que no le dieran más "aventones", pues de acuerdo a las autoridades y las investigaciones realizadas, dos personas en su camino se ofrecieron a llevarlo, provocando que se alejara más de casa.

Crédito: KeniaTimes

En los alrededores hay zonas boscosas en donde se han utilizado helicópteros y equipo especializado para la búsqueda de este abuelito cuya graduación de su primer nieto no pudo ver.