"De acuerdo con la Presidenta", argentinos reaccionan a Lady Racista en México

El fin de semana pasado, una mujer que ha sido bautizada por las redes sociales como "Lady Racista" insultó a un policía al que llamó "negro" cuando el uniformado intentaba ponerle una infracción, ya que dicha persona no realizó el pago de un parquímetro para estacionarse en la colonia Hipodrómo Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

En el video se escucha a la mujer decirle al policía: “No me estés insultando, pin.. negro, no me estés insultando”. Además, la señora pidió a sus hijos que grabaran lo que estaba ocurriendo mientras el uniformado le respondió “hasta racista eres” a lo que la mujer respondió “a huevo, odio a los negros como tú. Los odio”.

Lady Racista ha provocado reacciones por insultar a un policía

La mujer ha sido identificada por las autoridades como Ximena Pichel, es de nacionalidad argentina y naturalizada mexicana, quien fue denunciada por el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), "como parte de la construcción de una ciudad libre de discriminación, clasismo, racismo, machismo, xenofobia y cualquier forma de exclusión", según informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó enérgicamente cualquier expresión de racismo o clasismo en el país, ya provenga de mexicanos o extranjeros, durante la conferencia matutina, Sheinbaum calificó los hechos como “deplorables” y expresó su respaldo total al oficial agredido.

“Toda nuestra solidaridad al policía que recibió estos insultos. No sabía que era argentina, pero cualquier mujer u hombre que quiera vivir en México debe respetarnos”, declaró. La noticia ha llegado a nivel internacional, incluso a diarios y medios argentinos, en donde la gente ya ha reaccionado.

"impresentable cachivache", dicen lectores de diarios argentinos sobre Ximena Piche, Lady Racista, en México

En el diario Clarín, por ejemplo, destacan el "Fuerte repudio de la presidenta de México a 'Lady Racista', la modelo argentina Ximena Pichel, tras sus insultos xenófobos a un policía". En el medio, también han retomado el perfil y otras reacciones que El Heraldo de México ha publicado sobre la mujer.

Lady Racista

En La Nación retomaron la información desde la nacionalidad de Ximena Pichel, "una argentina increpó con insultos racistas a un agente de tránsito en México". En las ineracciones de los lectores de esos medios se puede apreciar una amplia condena por lo realizado por Ladry Racista en México.

"Argentina maleducada como tantas feministas de cuarta", "que se la chn... por mamona", "los votantes de Milei haciendónos quedar bien en el mundo", "impresentable cachivache", "de acuerdo con la Presidenta", fueron algunos de los comentarios que los lectores de los diarios argentinos dejaron sobre el tema de Lady Racista en México.