China: Hombre mayor ofrece apartamento y ahorros a quien cuide a su gata tras su muerte

En el sur de China, un hombre mayor sin hijos ni familiares cercanos ha generado un intenso debate en redes sociales al expresar su deseo de dejarle toda su herencia a quien se comprometa a cuidar de su gata con dedicación total. La historia ha despertado tanto apoyo como dudas entre los internautas.

Hombre ofrece sus ahorros a quien cuide a su gata tras su muerte. Fuente: Archivo

El protagonista es Long, un hombre de 82 años que vive en la provincia de Guangdong. Viudo desde hace más de una década y sin descendencia, Long ha vivido en compañía de su gata Xianba, a quien rescató junto a sus tres crías durante una tormenta. Hoy, solo ella lo acompaña, lo que lo llevó a pensar en su bienestar cuando él ya no esté.

Hombre ofrece sus ahorros a quien cuide a su gata tras su muerte. Fuente: Archivo

LA DECISIÓN DE LONG

Long ha declarado que está dispuesto a ceder todos sus bienes —incluyendo su departamento y sus ahorros— a quien se comprometa a darle un hogar y cuidados a Xianba por el resto de su vida. Sin embargo, hasta ahora no ha encontrado a alguien que le inspire suficiente confianza para cumplir con esa responsabilidad.

El caso fue difundido por la Radio y Televisión de Guangdong, y rápidamente se volvió viral. Muchos usuarios se preguntan por qué nadie ha aceptado aún la propuesta, mientras que otros creen que las condiciones podrían ser demasiado exigentes o poco claras.

Algunos comentarios en línea expresan que aceptar semejante legado podría generar conflictos legales con familiares lejanos del anciano o incluso poner en duda la validez del testamento. Otros, sin embargo, simplemente desconfían de que alguien adopte a la gata por las razones correctas.

Aunque el Código Civil chino, vigente desde 2021, permite a cualquier persona destinar su herencia a instituciones, individuos o al propio Estado, el temor a disputas legales y a casos de abuso hacia animales preocupa a quienes siguen de cerca la historia.

De hecho, varias personas advirtieron sobre el riesgo de que alguien acepte el trato solo por el dinero y luego maltrate a la gata. En China, aún no existe una ley específica contra el maltrato animal, lo que agrava las preocupaciones.

Pese a ello, también hubo quienes manifestaron su interés en adoptar a la gata sin pedir nada a cambio. “No me interesa su herencia, solo quiero cuidar al animal”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Entiendo lo que siente. Yo también me he preguntado qué pasaría con mi gato si yo faltara algún día”.

Este caso pone sobre la mesa la preocupación de muchas personas mayores solas, que ven en sus mascotas un vínculo profundo y duradero. También abre el debate sobre la necesidad de mayor regulación para proteger a los animales domésticos, especialmente cuando sus dueños ya no pueden hacerse cargo.

Mientras tanto, el mercado de mascotas en China sigue creciendo. Según el Libro Blanco de la Industria de Mascotas 2025, el país alcanzó los 124 millones de perros y gatos en 2024, y el gasto en productos y servicios para ellos superó los 300.000 millones de yuanes (unos 42 mil millones de dólares), con un crecimiento del 7,5 % en comparación con el año anterior.

SIGUE LEYENDO:

¿Cuántos gatos ves? el acertijo visual que parece fácil pero que confunde a muchos

Así es el nuevo dron desarrollado por China, de 0.6 cm y con forma de mosquito, ideado para espionaje | VIDEO