FILTRAN último VIDEO de Jeffrey Epstein con vida, horas antes de ser encontrado muerto en su celda

Autoridades estadounidenses dieron a conocer un nuevo video, captado por una cámara de seguridad, done aparece Jeffrey Epstein poco antes de su muerte. El clip forma parte de la investigación sobre su fallecimiento y fue grabado entre el 9 y 10 de agosto de 2019, tan solo unas horas antes de que su cuerpo fuera hallado sin vida en su celda dentro del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

La grabación, de acuerdo con la evaluación médica, coincide con el dictamen del forense oficial, el cual concluyó que Epstein se quitó la vida. De acuerdo con las autoridades, el video tendría como objetivo desmentir las especulaciones sobre la muerte del empresario, puesto que existen teorías que apuntan a que habría sido asesinado para evitar que revelara nombres de personas influyentes relacionadas con sus crímenes.

Sin embargo, el Departamento de Justicia y el FBI confirmaron que no encontraron pruebas de homicidio. Según su reporte, Epstein era la única persona en el área en el momento clave. No se observa la presencia de otra persona en la grabación. Esta información fue respaldada por el subdirector del FBI, Dan Bongino, quien en mayo dijo públicamente que “es la única persona que está ahí y la única que sale”.

Difunden nuevos detalles sobre el caso de Jeffrey Epstein

Que dice el gobierno del gabacho que NUNCA HUBO UNA LISTA de clientes de Jeffrey Epstein. Además, publicaron un video de seguridad en donde se puede ver la puerta de su celda por 10 horas continuas, hasta que le encuentran sin vida el 10 de agosto a las 6:30am. uD83DuDC47uD83CuDFFB https://t.co/W9HoTQqNeH pic.twitter.com/4HLE83SusM — Meredith Gay uD83DuDECB?? (@MerGarza) July 7, 2025

El informe también aclara que no existe ninguna lista de clientes como la que se mencionó en diversas versiones no oficiales. De acuerdo con el medio Axios, no hay evidencia de que Epstein mantuviera una lista secreta de personas poderosas, ni que utilizara información para chantajear a figuras públicas. Los investigadores no encontraron datos suficientes que justifiquen la apertura de procesos contra personas adicionales, más allá de su colaboradora, Ghislaine Maxwell, quien actualmente cumple una condena de 20 años por su participación en la red de tráfico sexual.

Pese a estas conclusiones, algunos miembros de la familia de Epstein no están conformes con los resultados. Contrataron a un patólogo forense privado, quien argumentó que los indicios encontrados en el cuerpo del magnate son más consistentes con un homicidio. Esta postura fue divulgada desde el momento en que se conoció la noticia de su muerte y ha sido uno de los principales argumentos para quienes dudan de la versión oficial.

¿De qué era acusado Jeffrey Epstein?

Fue encontrado sin vida en su celda, por un supuesto suicidio. Foto: archivo.

Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual de menores y se encontraba en espera de juicio. En 2008, ya se había declarado culpable por delitos similares en Florida, lo que lo llevó a cumplir una sentencia reducida, con privilegios que le permitían salir de prisión seis días a la semana bajo un esquema de “libertad laboral”.

Durante el caso en su contra llamó la atención su red de relaciones. Medios de comunicación mencionaron que entre su lista de contactos figuraban personalidades como Alec Baldwin, Mick Jagger y más. Sin embargo, este listado no ofrecía evidencia directa de delitos por parte de estos personajes y fue criticado por no contener nueva información relevante. El presidente Donald Trump, durante su administración, prometió hacer pública la supuesta “lista de clientes” de Epstein, aunque posteriormente afirmó que nunca visitó la famosa isla privada del financiero. Aun así, reconoció que muchas otras personas sí lo hicieron, y expresó que estaba dispuesto a revelar sus identidades si fuera necesario.