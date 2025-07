“En el papel, no creo que se pueda discutir”: Andre Agassi escogió al mejor jugador entre Djokovic, Federer y Nadal

Roger Federer y Rafael Nadal marcaron una época y son considerados por muchos como los mejores jugadores que ha tenido este deporte. En ese debate también entra Novak Djokovic, quien aún compite al más alto nivel y sigue sumando títulos. Cuando se trata de elegir al número uno entre los tres, las opiniones suelen dividirse. Sin embargo, Andre Agassi lo tiene totalmente claro.

Andre Agassi. Fuente: Archivo

El ex número uno del mundo, también parte del selecto grupo de leyendas del tenis, no dudó al señalar a su favorito. Durante su presencia en el Abierto de Australia 2025, el exjugador de 55 años habló con el medio The Australian, Andre Agassi afirmó que Djokovic está por encima tanto de Federer como de Nadal.

Novak Djokovic. Fuente: Archivo

LA ELECCIÓN DE ANDRE AGASSI

“Hay muchas formas de analizarlo, pero si nos guiamos por los números, no se puede debatir lo que ha conseguido”, afirmó Agassi, nacido en Las Vegas. Y agregó: “La cantidad de títulos, los duelos entre ellos, los Masters, los años que terminó como número uno, las semanas en la cima del ranking... todas esas estadísticas”.

Durante la entrevista, Agassi reforzó su postura con un toque de humor: “Djokovic ha ganado más Abiertos de Australia de los que yo tengo Grand Slams. Por Dios... ¿qué más se puede hacer que reírse? No hay palabras”.

El estadounidense también reconoció lo que Federer y Nadal han aportado al tenis: “Roger trajo al deporte una elegancia y una clase únicas. Nadal, por su parte, mostró una intensidad y una energía impresionantes, una forma casi explosiva de jugar. Todos ellos han llevado el tenis a otro nivel. Pero, si hablamos de logros concretos, no creo que se pueda poner en duda lo que ha hecho Novak”.

LOS TÍTULOS DE NOVAK DJOKOVIC

Novak Djokovic ha ganado un total de 24 títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera. En el Abierto de Australia ha sido campeón en diez ocasiones (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023). En Roland Garros se coronó tres veces (2016, 2021 y 2023). En Wimbledon ha ganado siete títulos (2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021 y 2022), y en el Abierto de Estados Unidos cuatro veces (2011, 2015, 2018 y 2023).

En los Juegos Olímpicos, Djokovic obtuvo la medalla de oro en singles masculinos en París 2024 y la medalla de bronce en Pekín 2008. Además, ha conquistado siete títulos en las ATP Finals, en los años 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 y 2023. En la categoría Masters 1000, Djokovic ha ganado 40 títulos, logrando la hazaña única de ganar los nueve torneos Masters 1000 al menos dos veces, completando el llamado "Career Golden Masters" en dos ocasiones. Entre estos torneos se incluyen Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París.

También ha ganado 15 títulos en torneos ATP 500 y 13 en torneos ATP 250. Por último, destaca que formó parte del equipo de Serbia que ganó la Copa Davis en 2010. En resumen, Novak Djokovic ha acumulado más de 100 títulos ATP en total, incluyendo Grand Slams, Masters 1000, ATP Finals, torneos ATP 500 y 250, y medallas olímpicas, consolidándose como uno de los mejores tenistas de la historia.

