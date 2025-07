Vieron al niño Loan, periodista afirma haber hablado con él: “Me contó cosas muy personales”

A más de un año sin saber el paradero del niño Loan Danilo Peña, una periodista afirmó haberlo visto con vida e incluso afirmó que pudo hablar con él. El testimonio de la comunicadora podría dar un giro total a la investigación del caso que involucra a la familia paterna del niño de ahora 6 años de edad.

Se trata de una periodista uruguaya quien aseveró que vio al niño Loan en la ciudad de Paysandú. La comunicadora cuya identidad quedó en anonimato por cuestiones de seguridad, detalló cómo fue que encontró y reconoció al menor de Corrientes, Argentina, mientras caminaba en suelo uruguayo.

Según la periodista, Loan Danilo Peña iba acompañado por dos mujeres junto con otro menor de edad, todos caminaban en una plaza de la ciudad. Tras reconocerlo, la comunicadora dijo que se acercó al niño para conversar un poco con él quien le dijo algunas palabras.

Loan querido, te seguimos buscando ?? 1 años desaparecidouD83DuDE22 Por favor, no dejemos nunca de compartirlouD83DuDE4F #LoanDaniloPeña #Corrientes pic.twitter.com/cbVTBPD1Mx

Si el testimonio de la periodista puede comprobarse, ayudaría a poner fin al caso que fue tocado por el difunto Papa Francisco cuando se especuló que el niño de Corrientes pudo haber sido víctima de una red de trata de personas para la venta de órganos y tal vez con fines de explotación sexual.

Y aunque la hipótesis de trata que habría sufrido Loan se descartó, de confirmarse la declaración de la periodista sería la principal línea de investigación. Mientras tanto, la comunicadora compartió las palabras que le dijo Loan:

“Lo vi, estoy segura. Me contó de su gato, que se había muerto hace poco y que le rezaba”: Periodista que vio a Loan.

La periodista agregó: “No es que me pareció, estoy convencida de que era él. Tenía esa mirada. Había algo en su forma de hablar... Me contó cosas muy personales”, dijo citada por su colega argentino Alejandro Pueblas en sus redes sociales.

Tras hablar con Loan, la periodista acudió a hacer la denuncia con la Interpol y ya revisan las cámaras de seguridad. Cuando habló un momento con el niño, la profesional aseguró que la actitud de las mujeres que lo acompañaban le pareció extraña.

“Era Loan. Ese niño estaba nervioso, y la forma en que lo cuidaban esas mujeres no era natural. No me dejaron hablar más de unos minutos con él”: Periodista.