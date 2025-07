León se escapa de parque temático y ataca a una persona, es abatido por autoridades

Kir narró en un video que se viralizo en redes sociales, que dormía junto con su esposa entre mantas para protegerse de mosquitos e insectos y poco después despertó por la llamada de oración e intentó levantarse pero no pudo hacerlo, mientras sentía que algo le tocaba el pie izquierdo vio algo “enorme” que fácilmente confundió con un perro.

"Pedimos ayuda, pero no había nadie. Como el león me mordía la pantorrilla y el cuello, lo agarré por el cuello y empecé a apretar, y se echó para atrás. En ese momento, llegaron las fuerzas de seguridad. Si no hubiese sido fuerte, ahora no estaría aquí".