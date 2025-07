León le arranca el brazo a una mujer en un zoológico: “Disfrutaba de la compañía de humanos”

Una mujer sufrió un aparatoso accidente cuando fue a visitar un zoológico y de pronto fue atacada por uno de los leones que habitan en el recinto; sin embargo, los administradores del lugar ubicado en Australia indicaron que el comportamiento del felino los tomó por sorpresa.

La víctima del ataque de 50 años de edad fue llevada de emergencia en un helicóptero al Hospital Princesa Alexandra de la ciudad de Brisbane, ya que la mujer presentó una "lesión importante en el brazo” en su visita al zoológico Darling Downs, cerca de Toowoomba.

De acuerdo con medios locales, el león atacó a la mujer alrededor de las 8:20 horas locales de este domingo 6 de julio. Por la lesión que la víctima tuvo en su brazo, los médicos no pudieron hacer nada para poder salvarlo y tuvieron que amputarle en su totalidad.

Los dueños del zoológico quedaron sorprendidos

Un león lastimó a una mujer en un zooloóico de Australia. Foto: X @7NewsMelbourne

Los administradores del zoológico Darling Downs emitieron un comunicado donde aseguraron que están consternados por la manera como se presentaron los hechos ya afirmaron que la mujer aunque no era parte del equipo ni una cuidadora de los animales, se acercó a ver cómo los trabajadores hacían su trabajo en la jaula con los felinos.

El zoológico indicó que la mujer sabía sobre los protocolos de seguridad al estar cerca de los animales potencialmente peligrosos; asimismo precisaron que el ataque del león fue un evento fortuito que dejó a la mujer de 50 años de edad sin uno de sus brazos.

“Inexplicablemente, en ese momento, un animal la agarró de un brazo y le provocó graves daños”: Zoológico Darling Downs.

El león jamás abandonó su jaula y aunque atacó a la mujer, no representó peligro para los cuidadores ni para el público, enfatizó el zoológico, que agregó que el felino no será sacrificado ni castigado de ninguna manera por cercenar a la víctima cuyas causas que la llevaron a ser atacada no fueron detalladas.

Hasta hace un par de semanas, el zoológico afirmó que sus leonas disfrutaban "inmensamente de la compañía de los humanos".