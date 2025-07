Guardia de seguridad muere aplastado por un enorme portón, así fue su larga y dolorosa agonía | VIDEO FUERTE

Un guardia de seguridad de la India perdió la vida luego de haber sido aplastado por una enorme puerta de hierro, la cruda escena fue captada por una cámara de seguridad y la grabación muestra que el trabajador tuvo una larga y dolorosa agonía antes de morir, además, como era de esperarse, dicho clip se hizo viral en plataformas digitales, donde se generaron todo tipo de opiniones al respecto.

Estos hechos ocurrieron la mañana del viernes 4 de abril en una concesionaria de autos y motocicletas ubicada en la ciudad de Maradabad en el estado de Uttar Pradesh en la India y de acuerdo con los reportes de distintos medios locales, el nombre del guardia de seguridad que perdió la vida en estos hechos se llamaba Ravindra, sin embargo, no se ofrecieron más detalles sobre su identidad.

Ravindra intentó salvar su vida durante más de un minuto, pero no pudo quitarse de encima el pesad portón. Foto: X: bstvlive

Así fue el momento exacto en el que un guardia de seguridad muere tras ser aplastado por un enorme portón

En la grabación que fue difundida en redes sociales se puede apreciar que Ravindra se encontraba cerrando el pesado portón principal de la agencia de autos y motocicletas en la que trabaja, el cual, era corredizo, sin embargo, una falla en los rieles que lo sostenían hizo que colapsara la pasada estructura y cayera sobre la humanidad del trabajador, quien se llevó un fuerte golpe en la cabeza al momento de su caída como se puede apreciar en dicho clip.

Tras haber sido aplastado por el pesado portón, Ravindra quedó vivo y se puede apreciar que durante más de un minuto intentó quitarse de encima la estructura de hierro que tenía sobre su humanidad, incluso, logró liberarse hasta el pecho, no obstante, con el paso de los minutos, el trabajador queda inerte hasta que perdió la vida, cabe mencionar que, en las grabación se puede ver que una persona pasó cerca del lugar de los hechos, sin embargo, se desconoce si no se percató de la situación en la que se encontraba el guardia o si simplemente decidió no ayudar.

Una vez que otros empleados de la agencia se percataron de lo sucedido con Ravindra, dieron aviso a las autoridades de Maradabad, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo del guardia de seguridad que perdió la vida en este lamentable accidente, además, se informó que se abrió una minuciosa investigación para poder determinar las circunstancias exactas en las que se originó el fallecimiento del trabajador y así poder deslindar responsabilidades en caso de ser necesario.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más datos personales sobre Ravindra, el guardia de seguridad fallecido, sin embargo, su muerte ha generado una gran conmoción entre la sociedad de dicha región de la India.