Madre fue de vacaciones familiares y termina en coma por brutal ataque de mosquitos

Emma Hickey tenía planeado viajar con su familia a unas vacaciones en España, sin embargo, no esperaba que su anhelado descanso se convertiría en una trágico caso médico que ahora pone en riesgo su vida. La madre, de 42 años de edad, se encuentra hospitalizada tras sufrir un brutal ataque de mosquitos mientras se encontraban en Tenerife, una isla situada en las Islas Canarias españolas.

Su esposo, Stephen Brougham y sus dos hijos, Sophie y Bobby, relataron que la madre despertó repleta de picaduras, que posteriormente se convirtieron en moretones. Durante una entrevista para Daily Mail, la familia explicó que la grave irritación de la piel los obligó a buscar servicios de emergencias.



“Estaban drenando su vida y estaban en todo su cuerpo, docenas y docenas. Se podía ver que (las picaduras) eran incómodas y que le dolían. Luego se convirtieron en moretones”, compartieron para medios de comunicación.

Emma se encuentra hospitalizada desde hace más de 1 semana

El intenso dolor causado por las picaduras, así como las elevadas dosis que le suministraron, causaron que Emma perdiera el equilibrio en las escaleras y se golpeara en la cabeza. Los problemas no terminaron en aquel momento: perdió el conocimiento y comenzó a convulsionar. "Fui testigo de su caída y de lo mal que cayó", lamentó Stephen.

Sus familiares reaccionaron y la trasladaron a un centro médico local, donde los especialistas la sometieron a una cirugía para atender los coágulos de sangre que se formaron en su cerebro. Desde entonces, Emma se ha mantenido en coma inducido durante 11 días.

Familia de Emma Hickey busca apoyo para sus gastos médicos

Hasta el momento, el sitio ha logrado recaudar más de 60 mil euros, lo que equivale a más de 120 mil pesos mexicanos, por lo que se encuentran a tan solo unas donaciones para alcanzar el objetivo de 70 mil euros y costear sus tratamientos.

Los especialistas aseguran que Emma continúa con probabilidades para recobrar el conocimiento y retomar su vida junto a su familia. Sin embargo, los gastos familiares no han hecho más que elevarse desde su hospitalización, por lo que organizaron una página de recaudación a través de Go Fund Me para costear lo gastos médicos.

