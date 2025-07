Solange tenía 34 años y murió en plena rutina de ejercicio en el gimnasio, esto reveló su autopsia

Una mujer de 34 años de edad identificada como Solange Ábalos falleció la mañana del miércoles 30 de julio tras desvanecerse de forma repentina en un gimnasio de la ciudad de Coronel Dorrego en la provincia de Buenos Aires, Argentina y dicho caso causó una gran conmoción debido a que trascendió que la mujer había retomado el ejercicio hace apenas una semana para procurar su salud, además, se reveló cuál fue el resultado de su autopsia.

De acuerdo con el testimonio de Marina Aneley, amiga de Solange Ábalos, ambas retomaron el ejercicio hace aproximadamente una semana pues querían perder peso por temas de salud y estética, no obstante, debido a que tenían mucho tiempo sin actividad física sus coaches les asignaron rutinas suaves para que el proceso de acondicionamiento físico no implicara ningún riesgo, sin embargo, esto no evitó la tragedia.

Solange pretendía perder peso por cuestiones de salud y estética. Foto: FB: marii.aneley

Estas fueron las últimas palabras de Solange antes de desvanecerse en pleno gimnasio

Marina Aneley señaló que la mañana del miércoles 30 de julio sus coaches les asignaron la misma rutina a ambas, la cual, consistía en hacer ejercicios en la caminadora, posteriormente en la bicicleta fija y realizar otros ejercicios, los cuales, no fueron especificados, sin embargo, fue durante uno de los descansos cuando Solange se desvaneció de forma repentina, se precisó que estaba sentada y que sus últimas palabras fueron “tengo un tirón en la cabeza”.

La amiga de Solange señaló que al principio pensó que se trataba de una broma, sin embargo, al ver que no reaccionaba solicitó la ayuda del personal del gimnasio, quienes rápidamente activaron el protocolo de actuación ante estos casos y además de usar un desfibrilador también le aplicaron las maniobras de RCP para tratar de reanimarla, sin embargo, no lo lograron y cuando llegaron los equipos de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer de 34 años de edad, quien era madre de cuatro menores.

“Era una persona muy divertida, muy respetuosa, a ella le gustaba mucho cantar, no tomaba alcohol ni fumaba. La gente que la conoce la quiere mucho”, fueron las palabras de Marina Aneley para el portal 0223 al describir a su amiga y compañera de gimnasio que perdió la vida.

"Tengo un tirón en la cabeza", fueron las últimas palabras que dijo Solange antes de morir. Foto: FB: marii.aneley

Esto reveló la autopsia de Solange, la mujer que murió tras desvanecerse en un gimnasio

De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales, la autopsia a la que fue sometido el cuerpo de Solange Ábalos determinó que la mujer de 34 años de edad sufrió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico de carácter orgánico y de gran magnitud, asimismo, se señaló que seguirán activas las investigaciones correspondientes para determinar si hubo otros factores que pudieron contribuir a que la Solange perdiera la vida y de ser así deslindar responsabilidades.

Cabe señalar que, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), señalan que algunos de los principales factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares son la presión alta, obesidad, inactividad física, dieta pobre, tabaquismo, estrés, ansiedad, depresión y hasta la edad pues dicho problema se presenta con mayor frecuencia en bebés menores de 1 año y en adultos mayores de 30 años de edad.