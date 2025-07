Invasora de viviendas denuncia que su hogar fue invadido: "lo convertí en mi refugio"

Una mujer señalada de haber invadido una vivienda denunció ante autoridades y medios de comunicación que el inmueble ha sido invadido por unos terceros, lo que generó amplia indignación en las plataformas digitales. El caso ocurrido en una vivienda de España resurgió las críticas contra los "okupa", gente que invade inmuebles ajenos.

"Pero la casa no es tuya", le reprocharon periodistas tras ofrecer una entrevista con medios españoles. Sin embargo, Raquel continúa defendiendo su supuesta propiedad tras regresar de vacaciones de República Dominicana y descubrir que alguien más ha cometido su anterior delito, considerado como allanamiento de morada en el Código penal español.

"Reforma la vivienda, la mejor, me vengo a República Dominicana y me pasa esto. No fue por culpa de las redes sociales, fue culpa mía", reprochó en entrevista para Boca de Todos.