Emiliano desapareció hace dos años mientras trabajaba en Mexicali, lo encontraron en CDMX gracias a Facebook

A dos años de angustia e incertidumbre, una familia logró encontrar, con vida, a uno de sus seres queridos, gracias a las redes sociales. Se trata del caso de Emiliano Ignacio López Marín, un joven originario del valle de Mexicali, quien fue reportado como desaparecido en septiembre de 2023 y desde entonces no se sabía sobre su paradero, hasta que fue hallado con vida en la Ciudad de México.

Fue gracias a que una persona decidió tomarle una fotografía y compartirla en redes sociales, que sus seres queridos pudieron identificarlo y volver a estar con él. La persona que capturó la imagen indicó que encontró a Emiliano Ignacio desorientado y bajo la lluvia, esto en la colonia Narvarte.

Quien lo encontró narró que quiso ayudarlo, motivo por el cual se acercó hasta él y tomó la fotografía con la esperanza de que, otros vecinos de la colonia, o la ciudad, pudieran identificarlo y acudir por él. Así fue como sus familiares localizaron la imagen y se percataron de que probablemente se trataba de Emiliano Ignacio López Marín, desaparecido desde septiembre de 2023.

Así identificaron a Emiliano Ignacio López

El joven fue encontrado en situación de calle. Foto: Célula de Búsqueda e Investigación de Desapariciones Forzadas

Fueron integrantes de la Célula de Búsqueda e Investigación de Desapariciones Forzadas quienes identificaran a Emiliano Ignacio y se percataron de que contaba con una ficha de búsqueda activa en Mexicali, Baja California. Según el colectivo, el joven fue visto por última vez en su lugar de trabajo, esto en la carretera Mexicali–San Luis Río Colorado, a la altura del ejido Mezquital. En el lugar donde solía trabajar dejó su mochila y su motocicleta.

Desde entonces, los seres queridos del joven presentaron una denuncia por su desaparición e iniciaron intensas jornadas de búsqueda para localizar a Emiliano Ignacio. Ahora, dos años después, se dio a conocer que el joven fue localizado en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. No obstante, se desconoce la causa por la que el hombre no regresó a su casa y por la que terminó viviendo en calles de la capital.

Autoridades investigan el caso

Su familia pedía su pronta aparición con vida. Foto: Fiscalía de Baja California.

Por ahora, no se han revelado los motivos por los cuales el joven desapareció en Mexicali y apareció en la Ciudad de México. Se teme que el joven pudo haber sido víctima de algún delito. No obstante, será con la investigación que las autoridades podrán dar a conocer más detalles de lo sucedido. De igual manera, no se ha revelado si el joven ya se encuentra con sus familiares, o si aún está en la capital del país.

Este caso ha recordado a otros similares, donde las personas han podido encontrar a sus seres queridos gracias a las redes sociales. En este sentido, colectivos y activistas han exhortado a la población a difundir las fichas de búsqueda para que sus seres queridos puedan ser identificados en caso de que alguien los encuentre como ocurrió con Emiliano Ignacio.