Turistas graban cómo es una alerta de tsunami en cruceros de Hawái: "nos abandonaron" | VIDEO

Decenas de turistas en costas de Hawái han compartido videos, en redes sociales, narrando su experiencia, luego de que se activó una alerta por tsunami tras un intenso terremoto de 8.8 en Rusia. Los vacacionistas han denunciado que muchas de las embarcaciones partieron de inmediato tras el aviso, dejando varadas a las personas que habían reservado paquetes turísticos, lo cual causó caos y pánico entre los excursionistas.

Uno de los videos más compartidos en TikTok mostraba a turistas corriendo por el muelle mientras su barco se alejaba. Algunos gritaban, otros lloraban y muchos simplemente no entendían lo que pasaba. La desesperación se notaba en sus rostros. Otros videos mostraban autobuses llenos de pasajeros que no lograron llegar a tiempo. Una de las usuarias explicaba entre lágrimas que su familia seguía a bordo del crucero y no sabían si estaban bien.

Una mujer, identificada como Rachael, narró en TikTok que logró regresar a tiempo a su crucero, pero dijo que fue una experiencia aterradora. Contó que más de 600 pasajeros no lograron subir al barco antes de que partiera. A ellos se les indicó que buscaran refugio en zonas altas. Agregó que la comunicación fue confusa, pues algunas personas no sabían qué hacer ni a dónde ir.

¿Por qué los cruceros abandonaron a los turistas?

Ante las denuncias de los turistas, especialistas en este tipo de fenómenos naturales han explicado que los cruceros, al estar en mar, deben tomar decisiones rápidas ante una amenaza de tsunami. No obstante, aseguran que estar en un crucero durante este tipo de fenómeno natural puede ser más seguro que estar en la costa. Esto debido a que las olas del tsunami, aunque muy destructivas al llegar a tierra, no tienen la misma fuerza ni altura en mar profundo.

Por eso, los cruceros tienen órdenes claras de alejarse de la costa lo antes posible y dirigirse hacia aguas más profundas. Esto explica por qué algunos barcos partieron dejando pasajeros en el puerto. En este sentido, se ha enfatizado que las olas son peligrosas cuando llegan a zonas costeras, pero en mar profundo, en cambio, pueden pasar debajo del barco sin causar daño.

Así fue el terremoto de magnitud 8.8 en Rusia

Sin embargo, para los turistas que se encuentran fuera del crucero durante estas alertas, la situación es muy diferente. En redes sociales, muchos inconformes compartieron que estaban realizando excursiones en la isla cuando comenzaron a sonar las sirenas. Otros estaban simplemente paseando por la costa. Varios pasajeros contaron que comenzaron a recibir alertas de emergencia en sus teléfonos celulares y no alcanzaron a llegar a tiempo a sus barcos, los cuales zarparon.

De acuerdo con la información oficial, el epicentro del terremoto, que causó una alerta de tsunami en todo el Pacífico, estuvo cerca de la península de Kamchatka, en Rusia. Allí se registraron olas de hasta seis metros. En algunas regiones, las olas causaron la caída de escombros y daños materiales.