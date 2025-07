¡Le robó el corazón y el dinero! | perdió más de 9 millones de pesos por enamorarse de una jovencita en redes sociales

Eliecer Rodríguez, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, denunció en Internet que fue “estafado por amor", luego de conocer a una jovencita a través de las redes sociales. Según relatos del enamorado, él llegó a darle más de 9 millones de pesos colombianos, es decir unos 40 mil pesos mexicanos, en regalos y dinero para que ella fuera a visitarlo pero esto nunca sucedió.

El hombre expresó que lo que comenzó como una historia de amor virtual terminó en una decepción y una pérdida económica para él.

Eliecer aseguró que fue la joven quien lo contactó primero enviándole una solicitud en redes y que a partir de ese momento comenzaron a conversar hasta que acordaron un encuentro en un lugar de Colombia, conocido como Aparta Centro, donde formalizaron una relación.

Según el testimonio, que dio a través de un video, la chica incluso le prometió que viajaría pronto porque quería estar con él y que vivieran juntos.

El despechado hombre relató que, además, la chica comenzó a solicitarle dinero para necesidades personales como alimentación, servicios públicos, medicamentos para su madre, y gastos estéticos como arreglos de uñas o cabello. Movido por sus sentimientos, Eliecer Rodríguez afirmó haberle comprado ropa en diciembre por un valor cercano a los 5 millones de pesos colombianos, además de transferencias constantes que ella justificaba con los distintos pretextos.

Me decía que no había comido, que no tenía para pagar los servicios. Me pedía 100 mil pesos para todo. Siempre había una excusa”, detalla.