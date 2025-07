Alerta por la aparición de dragones azules: qué son y qué hacer si te pican

La llegada del Glaucus atlanticus, conocido como dragón azul, a diferentes costas de España encendió la alarma entre los bañistas. Pese a que poseen un aspecto que puede resultar fascinante, este pequeño molusco marino es capaz de provocar dolorosas picaduras si se lo manipula.

Lo cierto es que los expertos ya reportaron avistamientos en playas del Mediterráneo, Canarias y el Cantábrico, según confirmaron las autoridades del país español.

Te presento al famoso dragón azul (Glaucus atlanticus)



pic.twitter.com/TkM9XurKHc — Informa Cosmos (@InformaCosmos) July 29, 2025

Un molusco tan bello como tóxico

El dragón azul pertenece a la familia de los nudibranquios. Mide entre 3 y 4 centímetros y se mantiene flotando en el agua gracias a un saco de gas en su estómago. Su cuerpo presenta una tonalidad azul metálica con extremidades ramificadas llamadas ceratas, que le sirven tanto para camuflarse como para almacenar toxinas que absorbe de sus presas, como la temida carabela portuguesa.

Este molusco puede almacenar en sus extremidades los nematocistos de sus presas, es decir, células urticantes. Si bien habita en mar abierto, el dragón azul puede ser arrastrado hacia la costa por los vientos y las corrientes, sobre todo tras tormentas o mareas fuertes. Aunque su presencia aún es esporádica, los expertos coinciden en que el calentamiento de las aguas podría estar favoreciendo su aparición.

Dragón azul. Foto: iStock

¿Qué síntomas puede causar una picadura del dragón azul?

Tocar un dragón azul, incluso cuando parece inerte, puede desencadenar una fuerte reacción. Según detalla Infobae, la picadura puede provocar “dolor intenso, enrojecimiento, ampollas, náuseas, vómitos o, de forma menos frecuente, reacciones alérgicas”.

En ciertos casos también se han registrado mareos, malestar general o irritaciones más extensas. Si bien no hay registros de muertes por esta causa, el riesgo aumenta en niños pequeños, personas alérgicas o con afecciones respiratorias.

¿Qué hacer si te pica un dragón azul?

Las autoridades sanitarias recomiendan:

No tocar ni frotar la zona afectada.

Lavar la herida con agua salada (nunca con agua dulce).

Retirar restos o tentáculos con pinzas.

Aplicar compresas frías, sin hielo directo.

Consultar a un médico ante síntomas persistentes o intensos.

En caso de avistamiento, se aconseja no manipular al animal y dar aviso inmediato a personal de socorrismo o autoridades locales. Hay que decir que, aunque su presencia aún no es masiva, los dragones azules representan un riesgo real en las playas españolas. Su apariencia llamativa no debe confundir, siendo la mejor protección la de mantenerse alejado, evitar tocarlos y actuar con responsabilidad ante su hallazgo.

SIGUE LEYENDO:

Turistas arruinan romántica pedida de matrimonio en las islas de Santorini, Grecia

Una mujer muere en Japón durante evacuación por tsunami: su auto cayó en un barranco | VIDEO