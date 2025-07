Abuela lleva a su nieto a ver el tsunami en Perú; "nunca había visto uno", dice

Perú fue uno de los países que levantaron alerta de tsunami luego del terremoto de magnitud 8.8 en Kamchatka, en Rusia, en donde el fuerte oleaje impactó unas horas después del movimiento telúrico, así como en Japón, en donde también se registró un incremento en el nivel del mar.

En este contexto, diversas costas de América Latina fueron impactadas por el oleaje derivado del tsunami del terremoto de Rusia, una de ellas fue la de Chorrillos, en Perú, en donde una abuela se ha vuelto viral por llevar a su nieto a observar el fenómeno. El testimonio de la señora fue recogido por la televisión local de aquel país.

La reportera le preguntó a la abuela, quien dijo ser originaria de Chorrillos, en Perú, que hacía en el lugar. "Vi la televisión en la mañana, me alerté y quería ver algo porque yo nunca había visto un tsunami. Lo traigo a mi nieto para que también conozca", dijo la mujer de la tercera edad.

Aunque la reportera le cuestionó su decisión ante el posible peligro. la señora dijo que la información que tenía a su alcance era que el fenómeno era algo "preventivo, no de alto riesgo, que no se sabe de cuántos metros van a llegar las olas". Ante la decisión de la abuela, los comentarios no se hicieron esperar.

uD83DuDEA8uD83CuDF0A Alarma en Paita: el mar retrocedió más de 100 metros, generando gran preocupación entre los pobladores. Varias especies marinas quedaron expuestas sobre la arena tras el inesperado retiro. Las autoridades mantienen activa la alerta de tsunami en la costa peruana, tras el… pic.twitter.com/jMjjAJeIRu — El Comercio (@elcomercio_peru) July 30, 2025

"El que tenga miedo a morir que no nazca", "la costa de Lima es así, es imposible que un tsunami llegue tan alto", "Años viví en el Malecón de chorrillos 70 y 80s, imposible que un Tsunami llegue hasta ahí. Cada vez que se alertaba de un oleaje anómalo o maretazos, el Malecón se llenaba de gente q venían a curiosear", fueron algunos de ellos.

Sin embargo, las autoridades de diversos países piden a los habitantes que se retiren de las zonas costeras y que eviten introducirse al mar ante las posibles anomalías en la marea, especialmente en el Océano Pacífico.

