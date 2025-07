Una muñeca, pastillas y una confesión: las claves que llevaron a Bella a descubrir que su esposo abusaba de 5 niñas

Autoridades de Estados Unidos siguen en la búsqueda de un hombre identificado como Ramiro Sus Mora, quien es acusado por presuntamente haber abusado sexualmente de, al menos, cinco niñas menores de edad. Los hechos habrían sido descubiertos por la esposa del sujeto, una mujer latina llamada Bella Velasco. El caso ocurrió en el estado de Georgia y ha acaparado la atención de medios locales, e internacionales, pues se sospecha que el sujeto escapó a Colombia, donde se refugia de las órdenes de aprehensión en su contra.

En entrevista con medios locales, la mujer, identificada como Bella Velasco, relato que mantuvo una relación sentimental con Ramiro por más de diez años. Sin embargo, en días recientes descubrió que el hombre habría estado abusando sexualmente de sus hijas, una sobrina y otra menor de edad. Según Velasco, ella se habría dado cuenta de todo gracias a una serie de pistas que encontró en su vivienda y que posteriormente le permitieron enfrentar a su entonces pareja.

De acuerdo con lo dicho por Velasco, lo primero que llamó su atención fue un audio que escucho, donde podía oír a una niña contaba con claridad cómo el hombre la había tocado de manera indebida. El audio fue el inicio de una serie de revelaciones que terminaron en una denuncia formal y en una investigación por parte de las autoridades, pues posteriormente, se encontraron otras evidencias, tales como: sábanas llenas de sangre, una muñeca con el cuerpo de un bebé y unas pastillas, con las que el hombre dormía a sus víctimas.

Bella consiguió que su esposo confesara

El hombre no ha sido detenido. Foto: Facebook Yaya Aev

Velasco decidió confrontar a su esposo tras los descubrimientos y en lugar de negarlo, Mora aceptó que había hecho algo mal, aunque no entró en detalles, ni se refirió al abuso sexual de las menores. Según la mujer, él solo dijo que no entendía por qué lo había hecho y que se sentía como alguien sin control, como "un demonio". Al escuchar esta confesión, Velasco no tuvo más dudas y decidió actuar para proteger a las niñas, por lo que dio aviso a las autoridades.

Con el paso de los días, más personas se acercaron para contar lo que sabían. Kely Flores, madre de una de las niñas presuntamente agredidas, explicó que su hija había empezado a mostrar señales de angustia. Se jalaba el cabello, gritaba sin razón y no podía dormir bien. Con el tiempo, la menor fue diciendo lo que le había pasado, lo que ayudó a confirmar las sospechas. Su testimonio fue fundamental para que las autoridades emitieron órdenes de captura en contra de Ramiro.

El hombre escapó tras admitir los abusos

Autoridades buscan al sospechoso. Foto: freepik.

Sin embargo, luego de admitir su responsabilidad, Mora desapareció. Las autoridades creen que pudo haber huido a Colombia, por lo que se activaron mecanismos de colaboración entre ambos países. La policía local, en Hoschton, continúa con la búsqueda. Aunque han pasado varios días desde que escapó, el caso sigue abierto y se mantiene como prioridad, pero, hasta ahora, no hay pistas que ayuden a dar con el paradero del hombre, quien tiene investigaciones abiertas por el delito de abuso infantil.

Por ahora, se han identificado cinco víctimas hasta el momento. Sus edades van desde un año y medio hasta los 16 años. Algunas de ellas tenían lazos familiares con el acusado, como sus hijas y una sobrina. Se cree que los abusos ocurrieron mientras Velasco trabajaba, ya que durante ese tiempo las menores quedaban al cuidado de Mora, especialmente los fines de semana. Los familiares de las víctimas han pedido justicia y han enfatizado que lo más importante ahora es ayudar a las niñas a sanar emocionalmente. También piden que Mora sea localizado y llevado ante la ley para enfrentar las consecuencias de sus acciones.