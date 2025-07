Mujer choca y destroza la camioneta de su pareja tras descubrirlo con su exnovia

Una mujer destruyó el vehículo de su pareja, luego de que lo encontró con su ex novia. El incidente ocurrió una noche en el barrio Del Bono, en la capital de San Juan, Argentina, donde se desató una fuerte discusión que derivó en una serie de daños materiales. Todo comenzó cuando Gabriela Gutiérrez llegó al lugar y encontró a su pareja, Monir Madcur, empresario de la zona, acompañado por Justina Oviedo, su ex esposa y madre de sus hijos.

Al ver la escena, Gutiérrez reaccionó con enojo y acusó a Madcur de estarle siendo infiel. En medio de los gritos, tomó un extintor de incendios y comenzó a golpear la camioneta del empresario, una Volkswagen Amarok. Dos de las ventanillas del vehículo resultaron destruidas. Los vecinos, alarmados por la situación, llamaron a la policía, que llegó al lugar para calmar los ánimos. Los oficiales de la Comisaría Cuarta intentaron intervenir proponiendo a los involucrados que se retiraran del lugar para evitar mayores conflictos.

Gutiérrez se fue del lugar, pero la situación no terminó ahí. Mientras circulaba por avenida Ignacio de la Roza, volvió a cruzarse con Oviedo, quien iba conduciendo un Peugeot 208. Fue entonces cuando, sin dudarlo, Gutiérrez impactó con su Jeep Renegade contra la parte trasera del vehículo de la ex esposa de su pareja. Después del choque, no se detuvo ni esperó a la policía; continuó su camino hasta su domicilio, donde finalmente embistió también la camioneta de Madcur.

La mujer destruyó la camioneta de su pareja y de la ex esposa

La mujer fue detenida. Foto: freepik.

El episodio generó nuevos llamados a la policía, que se dirigió nuevamente al lugar y procedió a la detención de la mujer. La situación escaló de una discusión y fue fue imputada por dos hechos de daño. La Fiscalía, a cargo de María Paula Carena, tomó declaración a Gutiérrez y, tras las pruebas reunidas y el relato de los testigos, se acordó un juicio abreviado. El juez Ricardo Grossi Graffigna, del sistema de Flagrancia, dictó sentencia y condenó a la mujer a dos meses de prisión condicional.

Como parte del fallo, también se estableció una orden de restricción que le prohíbe acercarse o realizar cualquier acto que perturbe a las víctimas, tanto a Madcur como a Oviedo. Sin embargo, al tratarse de una pena pequeña, Gutiérrez recuperó su libertad poco después de la audiencia. La agresora, de momento, no ha emitido declaraciones públicas tras quedar en libertad, y se desconoce si tomará medidas legales para apelar la restricción de acercamiento

Recuerda a caso similar en Colombia

#OPINE. El día de ayer (19JUN), en Sta/Marta, una menor de edad sorprendió a su padre al parecer con la amante y protagonizó una escena de celos en plena Av. Libertadores. El video rápidamente se difundió por redes sociales generando todo tipo de comentarios a favor y en contra. pic.twitter.com/WR0Wi9WeK3 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) June 20, 2025

El caso ha recordado a un hecho similar ocurrido en Colombia, donde una joven de 19 años fue captada mientras destrozaba el carro de su padre, esto tras presuntamente encontrarlo con una mujer que no era su madre. En los videos se ve a la la joven golpeando el vehículo mientras exigía que su padre y la mujer salieran. La situación fue presenciada por varios transeúntes que no tardaron en sacar sus teléfonos para grabar. Los videos se hicieron virales en redes sociales en cuestión de horas, generando todo tipo de comentarios y debates.

Las imágenes que se volvieron virales mostraron a la joven llorando, gritando y moviéndose alrededor del vehículo, visiblemente afectada por lo que acababa de descubrir. Algunas personas trataron de calmarla, pero ella no se detenía. Incluso se puede escuchar cómo insiste en que la mujer baje del auto para enfrentarla. Sin embargo, la situación no escaló a mayores.