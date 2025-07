Captan a misterioso "hombre gato" merodeando en un área urbana: "nunca había estado tan asustado"

Una figura misteriosa vestida con un gran disfraz de gato negro ha sido vista merodeando por áreas aisladas en las cercanías de la playa de Wallasey, en Wirral, Inglaterra, desatando una ola de comentarios y fotografías en Facebook por parte de los residentes locales, según reportó la BBC.

Los avistamientos de este "jaguar urbano", como algunos lo han descrito, han desatado una oleada de comentarios, fotos y videos en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde los lugareños han compartido sus encuentros con esta peculiar figura que maúlla, gatea y salta en áreas aisladas.

Un video compartido en Facebook mostró a pasajeros de un automóvil gritando mientras la figura se acercaba a su vehículo. La comisionada de Policía y Crimen de Merseyside, Emily Spurrell, instó a cualquier persona con preocupaciones a que informe a las autoridades.

"Estaba paseando a mi perro esta noche y escuché a un hombre haciendo ruidos de gato. Alumbré con una linterna y lo vi agitando los brazos antes de gatear colina arriba. Nunca había estado tan asustado”, dijo un residente a través de una publicación en Facebook publicada por la BBC.

Algunos creen que se trata de un bromista

Los vecinos aseguran que la misteriosa figura maúlla. Foto: Facebook

Otra mujer, que también paseaba a su perro, contó a la BBC su experiencia: "Fui a la costa cerca del pub Harvester para pasear a mi perro y, al alejarme de las luces de la calle, escuché un gruñido felino a mi izquierda. Mi pequeño terrier, Mac, comenzó a ladrar hacia la figura, así que saqué mi teléfono para iluminar y grabé un breve video. Un hombre con un disfraz de pantera gateó colina arriba. No sentí miedo, solo confusión. Él solo agitaba los brazos y hacía ruidos de pantera".

Por su parte, otro hombre que paseaba a su perro por la playa afirmó que podría conocer la identidad de la figura y cree que se trata de una broma.

"No sé su nombre, pero creo que es solo una travesura. No busca asustar a la gente, lo hace por diversión. A nuestro perro no le asusta", aseguró.

Aseguran que avistamientos se han extendido por meses

Aseguran que lo han avistado desde hace meses. Foto: Facebook

Becky Edwards, otra vecina, comentó en la misma publicación de Facebook que una amiga suya había visto a la misma figura meses atrás. Edwards compartió una foto de la figura retorciéndose en el suelo cerca de una cerca, lo que añadió más misterio al caso.

Sin embargo, no todos los residentes están alarmados. En Facebook, los comentarios en tono de broma no se hicieron esperar: "Pasé por una etapa haciendo esto hace un año, pero ya lo superé, ¡no preguntes MIAU!", bromeó un usuario. Otro escribió: "Hola, este es mi gato. No tiene chip y es bastante asustadizo. Lo hemos extrañado unos días, así que por favor no te acerques de nuevo. Esperamos que vuelva pronto a casa; el novio de mi esposa está muy preocupado".

Las autoridades continúan monitoreando la situación, mientras los residentes de Wallasey siguen compartiendo sus encuentros con este enigmático "hombre gato" en redes sociales.