Terremoto de 8.8 sacude costa de Siberia, Rusia, activan alerta de tsunami

TSUNAMI WATCH



PRELIMINARY PARAMETERS UPGRADED



ORIGIN TIME - 0125 PM HST 29 JUL 2025

COORDINATES - 52.2 N 160.0 E

LOCATION - OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA RUSSIA

MAGNITUDE - 8.7 MOMENT



IF TSUNAMI WAVES IMPACT HAWAI?I FIRST ESTIMATED TIME 0717 PM HST 07/29/2025.