Novio de su mejor amiga, quien mató a Keyla Andreina, influencer que captó en VIDEO su propio asesinato

Keyla Andreina González Mercado, de 28 años, fue asesinada en medio de una broma que quedó grabada en video durante una transmisión en vivo realizada en la red social TikTok, en Guayaquil, Ecuador, en donde las autoridades han identificado como Manuel Andrés N., al homicida.

Manuel Andrés es pareja sentimental de la mejor amiga de Keyla Andreina, con quienes la víctima disfrutaba de una reunión en la que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la casa de la mujer que fue asesinada, ubicada en las calles 28 y Capitán Nájera, en el suburbio de Guayaquil.

"Gordita", como se denominaba Keyla Andreina, grabó su propia muerte

Keyla Andreina, quien se definía como creador digital en redes sociales bajo el sobrenombre de "Gordita", realizaba una transmisión en vivo en su domicilio el pasado 28 de julio cuando, en tono de broma, comenzó a decirle a una de las personas ahí presentes: "Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta -señalando su frente-, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir".

¿Quién era Keyla Andreina, "Gordita", influencer asesinada en vivo?

En sólo unos segundos, el novio de la amiga de "Gordita" sacó un arma y le disparó en la cabeza, a pesar de que ella alcanzó a decir "no", lo cual fue lo último que se le escuchó decir. En el momento en que ocurrió el homicidio de Leyla Andreina había otras personas presentes en la casa, por lo que su familia se enteró rápidamente.

El abuelo de "Gordita" le dijo a reporteros de Ecuador que Keyla Andreina fue sepultada en el panteón local de Guayaquil. Sin embargo, pidió a las autoridades de aqul país localizar a Manuel Andrés, de quien dijo tiene antecedentes penales y un tatuaje de lágrima en la cara.

El caso ha sido comparado con el de la influencer mexicana, Valeria Márquez, quien recibió dos disparos durante una transmisión en vivo en redes sociales. Sin embargo, en este caso la víctima no sabía que había un arma cerca de su entorno, como ocurrió Keyla Andreina.

VIDEO "En la cabeza para que no me duela", dijo influener al ser asesinada EN VIVO