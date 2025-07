El hambre como arma de guerra en Gaza; los niños quieren morir porque "al menos en el cielo hay comida" | FOTOS

"Los niños y niñas dicen a sus padres que quieren ir al cielo, porque al menos en el cielo hay comida". Escuchar ese testimonio de menores que diariamente se preguntan si hoy será el día en que van a comer, ha sido una de las más grandes pesadillas que le ha tocado vivir a un trabajador humanitario que da apoyo psicosocial en Gaza, según lo reportado por Save the Children.

Las imágenes no dejan de difundirse en algunos medios y a través del trabajo de fotógrafos que han decidido alzar la voz y difundir lo que está sucediendo en Gaza, acusando genocidio a través del hambre, la cual está siendo usada como arma de guerra por parte del gobierno de Israel, encabezado por Benjamín Netanyahu.

Hasta el 13 de julio, la Organización de las Naciones Unidas había confirmado la muerte de 875 palestinos mientras buscaban comida; sin embargo, el Ministerio de Salud de Gaza, desde que comenzó el bloqueo total el pasado 2 de marzo, reporta que 57 niños han muerto por desnutrición y condiciones relacionadas. Desde que inició el conflicto en 2023, el reporte alude a que al menos este mes de julio, han ocurrido 147 muertes por malnutrición, 88 de ellas han sido de niñas y niños.

La más reciente ha sido la muerte de Zainab, una pequeña que murió pesando menos de dos kilos, mucho menos del peso que registró cuando nació. Su madre denunció que murió debido a que ella no la podía alimentar porque también padece desnutrición y porque se ha bloqueado, incluso, la llegada de fórmulas que son utilizadas para dar de comer a los recién nacidos porque es lo único que su cuerpo tolera.

Desde el 2 de marzo del 2025, Israel impuso un bloqueo total en donde paralizó la entrada de alimentos, medicinas y b; aunque después se permitieron mínimas entregas mediante corredores controlados, la realidad es que las cifras indican que la ayuda no ha sido suficiente.

Una carta emitida en el mes de diciembre, el año pasado, estimó 62,413 muertes por hambre, la mayoría niños y más de 5,000 muertes por falta de atención médica crónica, de acuerdo a cifras estimadas por ONG's alrededor del mundo. Medecins du Monde, por ejemplo, alertó que en noviembre de 2024 se registró hasta un 17 por ciento de desnutrición aguda entre niños y mujeres embarazadas, vinculado directamente a las restricciones de ayuda humanitaria.

Otra de las razones por las que no entra comida a Gaza, es porque Israel destruyó infraestructura clave en la distribución de alimentos para los palestinos y palestinas, pues con bombardeos estratégicos se dio al traste con negocios como panaderías, molinos, almacenes, tierras cultivables y medios de transporte de alimentos, impidiendo de esta manera la producción local.

Human Rights Watch y otros organismos en el mundo, documentan que las restricciones de ayuda y la destrucción del sistema alimentario, equivaldrían a castigo colectivo y genocidio por inanición. La ONU, a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA por sus siglas en inglés), calificó esta situación como una "hambruna masiva deliberadamente construida", señalando que el sistema de distribución actual tiene objetivos políticos más que humanitarios.

Save the Children es claro al emitir un comunicado en el que asegura que la "inanición de los civiles como método de guerra es un crimen de guerra". A las afueras de Gaza, acusan, en los almacenes —algunos incluso ubicados dentro del mismo territorio gazatí— hay toneladas de alimentos, agua potable, suministros médicos, artículos de refugio y combustible que permanecen intactos, con las organizaciones humanitarias bloqueadas para acceder a ellos o entregarlos.

Los palestinos están atrapados en un ciclo de esperanza y angustia, a la espera de ayuda y alto el fuego. No es sólo un tormento físico, sino psicológico. La supervivencia es un espejismo. El sistema humanitario no puede funcionar a base de falsas promesas. El personal humanitario no puede trabajar con plazos cambiantes ni esperar compromisos políticos que no terminen en permitir el acceso de la ayuda humanitaria. Save the Children.