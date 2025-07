Trump revela la verdadera razón por la que terminó amistad con Epstein; dice que no tuvo “el privilegio” de ir a su isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló este lunes detalles sobre el fin de su amistad con Jeffrey Epstein, el financiero caído en desgracia que oficialmente se suicidó en 2019 mientras aguardaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Según Trump, la ruptura ocurrió después de que Epstein traicionara su confianza al "robarle" a empleados que trabajaban para él, lo que llevó al magnate a expulsarlo de su exclusivo club privado en Florida.

Hablando desde su propiedad de golf en Turnberry, Escocia, junto al primer ministro británico Keir Starmer, Trump abordó las preguntas de periodistas estadounidenses y británicos sobre su relación con Epstein.

“Es una historia antigua, muy fácil de explicar, pero no quiero hacerles perder el tiempo”, afirmó inicialmente.

Sin embargo, procedió a relatar que Epstein “hizo algo inapropiado” al contratar a personas que trabajaban para él.

“Contrató a alguien y le dije: 'No vuelvas a hacer eso'. Se robó a gente que trabajaba para mí. Le dije: 'No vuelvas a hacer eso'. Lo volvió a hacer, y lo eché de la oficina, persona non grata”, agregó Trump.