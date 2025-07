Filtran publicaciones en redes de Silvana Torres, madre que apuñaló en el cuello a su hija de 2 años hasta matarla

Una mujer de 19 años, identificada como Silvana Torres, fue detenida tras ser acusada de asesinar a su hija Antonella López Torres, de 2 años y 11 meses, en el barrio San Sebastián de Manizales, en Colombia. El crimen, ocurrido el sábado 26 de julio, generó una ola de reacciones, que incluyen la búsqueda en redes sociales de Torres, en busca de indicios sobre su estado mental en los meses previos al hecho.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana, cuando vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar a Torres y a su hija heridas con un arma cortopunzante en un apartamento.

Según el comunicado del SES Hospital Universitario de Caldas, la pequeña Antonella ingresó a las 11:40 a.m. en estado crítico, en paro cardiorrespiratorio, con una herida mortal en el cuello. A pesar de los esfuerzos de un equipo de emergenciólogos, cirujanos generales y vasculares, la menor falleció horas después debido a un shock hipovolémico.

Silvana Torres fue remitida a una clínica de salud mental

La presunta asesina fue remitida a una clínica mental. Foto: Especial

Por su parte Silvana, quien se autolesionó con el mismo objeto punzocortante, en un aparente intento de suicidio, fue trasladada al centro asistencial de Ospedale y luego remitida a la clínica de salud mental San Juan de Dios, donde permanece bajo custodia y evaluación psiquiátrica.

“Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, habría confesado Torres durante su evaluación.

A pesar de esta declaración, en la audiencia de imputación de cargos por homicidio agravado, no aceptó la responsabilidad. Su defensa alega inimputabilidad, argumentando que pudo haber actuado bajo un trastorno mental no diagnosticado previamente.

Las redes de la joven se volvieron objeto de escrutinio tras el crimen. Foto: Captura de pantalla

Las redes sociales de Torres, especialmente TikTok, han sido objeto de escrutinio tras filtrarse publicaciones que ofrecen pistas sobre su estado psicológico.

En una de ellas, compartió: “No sé en qué me estoy convirtiendo, pero esta mentalidad me encanta”, mientras que en otra publicación compartida por ella se lee: “Relajada porque mientras no sean capaces de decirme las cosas en la cara, a mí no me odian, me respetan”.

Algunas de las publicaciones eran reflexiones sobre la maternidad

Entre las publicaciones hay algunas que parecen referirse a su hija. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, el mensaje que más ha impactado fue uno dedicado a su hija, el cual compartió apenas unos días antes de provocar su muerte.

“Solo vas a tener un recién nacido por 28 días, un bebé durante dos años, 20 oportunidades para jugar al ratoncito Pérez, 15 Navidades para ser Santa Claus (...) Los días parecen largos, pero los años cortos”, se lee.

Otras publicaciones revelan las tensiones de Torres entre sus deseos personales y las responsabilidades de la maternidad.

“Quiero estudiar, pero también quiero trabajar. Quiero salir, pero a la vez quedarme en casa con mi hija, quiero tenerlo todo a temprana edad y al no tenerlo me estresa (Mi cabeza últimamente)”, se lee en la cuenta de la joven.

Aunque no hay registros de denuncias previas por maltrato infantil, las autoridades investigan si una reciente ruptura sentimental con el padre de la menor pudo haber influido en su estado emocional.

El domingo 27 de julio, un juez legalizó la captura de Torres, y el lunes 28 se ordenó su reclusión preventiva mientras avanza el proceso por homicidio agravado, un delito que podría conllevar entre 33 y 50 años de prisión.