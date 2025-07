Encuentran sin vida a Brenda, trabajaba como vigilante de una obra cuando desapareció

Autoridades de Argentina encontraron, sin vida, a Brenda Torres, una joven de 24 años que había estado desaparecida durante semanas. Según se dio a conocer, la joven había salido de su casa y llevaba tiempo trabajando como guardia de seguridad de un edificio en obra. También, se dio a conocer que la mujer tenía problemas relacionados con el consumo de drogas y llevaba tiempo viviendo en situación de calle. A pesar de sus antecedentes por narcomenudeo y conflictos familiares, no tenía condenas en su contra.

El abogado que representa a la madre de Brenda expresó que existen varias hipótesis sobre lo sucedido, pero prefirió no revelarlas para no entorpecer la investigación. También aclaró que, aunque los primeros reportes indicaban que llevaba desaparecida dos días al momento de encontrar sus restos, la familia en realidad no la veía desde hacía un mes. Esa información se obtuvo por medio de conocidos y personas del entorno de la joven, aunque nunca se presentó una denuncia formal por desaparición.

De acuerdo con el testimonio de Ramón Ramírez, un vigilante de una obra en construcción, él encontró una de las bolsas con restos humanos. El hallazgo ocurrió en un predio ubicado sobre avenida Ramón Cárcano al 800, en el barrio Chateau Carreras, en la localidad de Córdoba. Según su relato, esa mañana del viernes salió a revisar el terreno y notó una bolsa negra que no había visto el día anterior. Al abrirla encontró una venda con sangre, y al seguir buscando se topó con un brazo. En ese instante avisó a su superior y luego a la policía.

Ramírez declaró que al ver el contenido se sintió muy afectado. Dijo que pensó que se trataba de un bebé por el tamaño de los restos, pero luego comprendió que era un cuerpo humano desmembrado. Días después, personal de la empresa Camino de las Sierras, encargada de una red vial en la provincia, encontró otra bolsa con más partes del cuerpo. Esto sucedió en la misma zona, muy cerca del lugar del primer hallazgo. Las autoridades creen que ambas bolsas contienen restos de Brenda.

La segunda bolsa fue encontrada en avenida Ramón Cárcano al 200, en el barrio Córdoba 4. Estaba debajo de una pasarela y contenía lo que parecería ser una pierna. El hallazgo fue reportado al 911, y de inmediato acudieron agentes del Comando de Acción Preventiva, personal de Unidades Especiales y la división de Investigaciones de la Policía de Córdoba. Luego de verificar el contenido, dieron parte al fiscal Horacio Vázquez, quien ya estaba a cargo de la causa.

Por el momento, no hay personas detenidas ni una versión oficial sobre las circunstancias de la muerte de Brenda Torres. Una de las principales hipótesis del fiscal es que pudo haber sido víctima de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico. Sin embargo, la forma exacta en que murió y los detalles de sus últimos momentos todavía no han sido esclarecidos.

La identificación de los restos se logró mediante un sistema de huellas dactilares. El procedimiento se llevó a cabo con el método Morpho Bis, que permite comparar huellas con las registradas en bases de datos oficiales. Esto confirmó que las extremidades halladas pertenecían a Brenda.