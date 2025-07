Asesinan a Keyla Andreina durante transmisión en vivo en Ecuador: “en la cabeza para que no me duela”

La tarde del 26 de julio una mujer fue asesinada al interior de su vivienda en Guayaquil, Ecuador, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de las redes sociales. La víctima fue identificada como Keyla Andreína González y recibió dos disparos letales en la cabeza, todo quedó grabado.

Keyla, una joven vendedora de 28 años, se encontraba en su domicilio en Guayaquil, compartiendo un momento con una amiga y la pareja de esta amiga, lo que comenzó como una reunión social, con el consumo de bebidas alcohólicas, derivó en una secuencia de eventos escalofriantes.

Durante la transmisión en vivo Keyla le pidió al hombre presente que le disparara, llegando incluso a sugerirle "dos tiros en la cabeza para que no me duela", la tensión se disparó cuando el hombre, sorprendentemente, sacó un arma. Al ver la seriedad de la situación, Keyla gritó "no", pero fue demasiado tarde.

Dos detonaciones se escucharon, silenciando la vida de la joven. En el video, que se ha difundido masivamente, se observa a un hombre con camiseta blanca y gorra, aunque su rostro no es discernible, lo que complica su identificación inmediata.

Créditos: Facebook/Keyla Andreina González

Inmediatamente después del crimen, el culpable y su pareja huyeron del lugar, dejando tras de sí un rastro de dolor y preguntas sin respuesta, las autoridades han iniciado una intensa investigación, recuperando elementos cruciales como las balas y el teléfono celular de la víctima, que podrían contener pistas vitales para esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables.

El culpable sigue sin identificar

El abuelo de Keyla, quien grabó el video, ha brindado un detalle crucial a las autoridades: el agresor tiene un tatuaje de lágrima en el rostro. Hasta el momento, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, no se ha logrado la detención del responsable, información extraoficial que ha trascendido sugiere que el victimario podría tener antecedentes penales, lo que añadiría un sombrío matiz al perfil del agresor.

El sospechoso apareció algunos segundos en video

Créditos: Keyla Andreina González

Esta situación ha generado una ola de indignación y la población exige a las autoridades que actúen con prontitud, que se haga justicia para Keyla Andreína González. Este caso recuerda a lo que pasó en México en mayo de este año, en el caso de la influencer Valeria Márquez, quien también fue asesinada durante una transmisión en vivo.

