Revelan video CLAVE del brutal asesinato de una mujer venezolana en un spa

El video del asesinato de una mujer, ocurrido el pasado 23 de julio, en un spa sin licencia en la localidad de Usme, en Bogotá, ha salido a la luz y tiene conmocionada a la población.

La víctima fue identificada como Mary Carmen Pineda Méndez, quien era originaria de Venezuela y murió a manos de un hombre con el que ingresó minutos antes de que la atacara con un cuchillo tras una discusión, en un inmueble ubicado en la calle 81 sur con carrera 3A, en el barrio de Yomasa, al sur de la capital colombiana.

En el clip de no más de 7 minutos de duración, se puede ver a un hombre de pantalón beige, chamarra y gorra negras, de complexión robusta, sacar un arma blanca de su mochila, mientras la mujer se dirige de un espacio a otro dentro del spa, sin percatarse de lo que está sucediendo.

Noticias Relacionadas Madre apuñala en el cuello a su hija de 3 años y luego intenta quitarse la vida

Segundos después, el sujeto armado camina sigilosamente hacia ella para acorralarla y amagarla con el cuchillo, mientras ella le grita en repetidas ocasiones "no, no, tranquilo, tranquilo, ¿qué quiere?, ¿la plata?, ¿quiere la plata o no?" y después comienzan a forcejear y entran a otra habitación del spa que no está visible a la cámara de seguridad del lugar.

Mientras la mujer se distrajo, el sujeto sacó el arma. Foto: X/Colombia Oscura

Después se observa al hombre arrastrar a la mujer del cabello, quien ya tiene una mancha visible de sangre en el hombro izquierdo, mientras él intenta recoger sus cosas; sin embargo, las cosas se salen de control y la lleva hacia otro cuarto donde se escucha gritar nuevamente a la mujer.

Segundos después se ve salir al agresor del establecimiento clandestino con manchas de sangre en su ropa, mientras que Mary Carmen intenta sostenerse de pie, pero finalmente cae al suelo. Al lugar arribaron dos mujeres después quienes pedían ayuda a gritos, "marica, pero qué pasó, ayuda".

Agresor sería cliente de lugar, confirman autoridades

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el atacante sería presunto cliente del spa y el asesinato se habría originado por una disputa económica; sin embargo, todavía continúan recolectando de pruebas para esclarecer el móvil del crimen.

Aunque Mary Carmen fue auxiliada por vecinos y trasladada al Hospital de Meissen, falleció de hemorragia masiva, ya que recibió cinco heridas con arma blanca, tres de ellas en el abdomen, una más en el pecho y otra en la cabeza. El asesino se dio a la fuga del lugar en una motocicleta negra y hasta ahora no ha sido localizado. LAS IMÁGENES QUE A CONTINUACIÓN SE OBSERVAN SON MUY SENSIBLES, se recomienda discreción.