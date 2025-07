Trailero muere electrocutado sobre su camión, tocó un cable de alta tensión mientras guardaba una lona | IMÁGENES FUERTES

En redes sociales circula un video en el que se aprecia el momento exacto en el que un trailero que se encontraba guardando una lona sobre la tolva de su unidad muere electrocutado luego de tocar accidentalmente un cable de alta tensión, por lo que la grabación de este accidente laboral ya le está dando la vuelta al mundo, además, se abrió un intenso debate en el que discute sobre en quién debe caer la responsabilidad de estos hechos.

Este desafortunado accidenta laboral ocurrió la tarde del pasado martes 22 de julio en una fábrica de químicos establecida en la ciudad de Udaipur en Rahastán, India y fue gracias a las cámaras de grabación instaladas en dicho inmueble que se pudo saber cómo es que perdió la vida el trabajador de 40 años identificado como Ramlal Gadri.

El conductor no se percató de lo cerca que estaba trabajando de un cable de alta tensión. Foto: X: EltrinoCo

Así fue el momento exacto en el que un trailero muere electrocutado tras tocar accidentalmente un cable de alta tensión

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, el conductor identificado como Ramlal Gadri, llegó a la referida compañía de químicos para realizar una entrega de materia prima y una vez que completó la descarga subió a la tolva de su unidad para doblar una lona con la que cubría el material que transportaba, sin embargo, no se percató que muy cerca de él colgaban cables de alta tensión que forman parte de la infraestructura eléctrica de la ciudad y en la grabación que circula en redes sociales se puede ver que toca con la cabeza los cables y recibe una potente descarga eléctrica que lo hizo caer fulminado sobre su unidad.

Tras este lamentable accidente, otros empleados dieron aviso a las autoridades de los sucedido y solicitaron la presencia de equipos de emergencia, sin embargo, ya nada se pudo hacer por Ramlal Gadri, pues la poderosa descarga eléctrica que recibió directamente en la cabeza lo hizo perder la vida de forma inmediata, por lo que solo se resguardó la zona para que las instancias correspondientes realizaran el levantamiento del cuerpo y llevaran a cabo los peritajes necesarios para iniciar una investigación sobre lo sucedido.

Cabe menciona que, distintos medios señalaron que no hubo personas detenidas por estos hechos, sin embargo, tras la difusión del video del accidente laboral se abrió un intenso debate para definir en quién debería recaer la responsabilidad de lo sucedido pues hay quién culpa al dueño de la empresa por no contar con un espacio seguro para sus trabajadores, mientras que otros más señalan que la empresa responsable del suministro eléctrico debería ser demandada por no aislar su infraestructura y otros más señalan que el propio trabajador fue descuidado por no usar el equipo de seguridad necesario y por no estar consciente de su entorno.