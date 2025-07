Niño texano se vuelve viral por criticar a Donald Trump y defender a México

Un niño texano está tomando fuerza en las redes sociales luego de compartir un video en el que crítica duramente las acciones del presidente estadounidense Donald Trump, mientras que defiende a México.

Se llama Tristan Ryan Perkins y tiene un video que hasta este 26 de julio ya superó los 22.600 me gusta y los 1.797 comentarios. En él, el niño de 13 años hace señalamientos contra las acciones de Trump en contra de los mexicanos.

Sus palabras fueron aplaudidas por los cibernautas, en su mayoría de la comunidad migrante, quienes vieron en sus videos un acto de empatía. La cuenta, que manejan sus padres, se dedica a tocar temas políticos.

“Es una locura cuanto nos ayuda México considerando cuánto los hemos perjudicado”, comienza en su discurso. “Trump amenazó en múltiples ocasiones que iba a invadir México, dijo que iba a construir un muro de 60 millones de dólares a través de la frontera para que los inmigrantes no pudieran entrar al país. Y luego dijo que México iba a pagar por él a pesar de que fue su idea”, dice el joven, que en su biografía de Instagram, plataforma donde comparte sus contenidos, se define como futuro presidente de Estados Unidos.

Críticas a la administración Trump no se limitan al plano migratorio

Tristan recordó la ayuda de brigadistas mexicanos en desastres naturales en EU |Instagram @tristanryanperkins/

Si bien en los comentarios la mayoría de los usuarios celebra su postura y agradece el reconocimiento que hace de la comunidad migrante, el joven no se limita a ese rubro. También critica la reciente crisis comercial que por meses ha mantenido al T-MEC en jaque, con las amenazas constantes de Estados Unidos de imponer aranceles a sus socios comerciales, Canadá y México.

“Trump también impuso aranceles innecesarios a México”, dice refiriéndose a las prórrogas pasadas en la imposición de impuestos a las importaciones mexicanas, toda vez que una nueva amenaza se cierne sobre el comercio bilateral entre Estados Unidos y México, que alcanzó un estimado de 840 mil millones de dólares en 2024.

La nueva fecha límite es el 1 de agosto, que según el plan actual del presidente estadounidense, impondrá aranceles a automóviles, acero, aluminio, piezas metálicas y tomates producidos en México.

Recuerda la solidaridad de México ante los desastres naturales que han enfrentado en la zona fronteriza

Tristan recuerda como en 1848, México perdió California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas y partes de Colorado, Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma tras la guerra mexicoestadounidense. “Sin mencionar que en los 1800 les robamos muchas tierras. No digas que las conquistamos, las robamos. Y no digan que no amo a mi país, amo a mi país lo suficiente para hacerlos responsables de sus propias acciones”, afirma el menor, que tiene 90 publicaciones en su cuenta de Instagram y más de 88,000 seguidores.

“Le hemos hecho tanto a México, ¿pero quién estuvo allí primero para ayudar durante las inundaciones en Texas? No Kristi Noem, ni Trump, ni FEMA, fue México. ¿Quién estuvo allí salvando vidas durante los incendios en California a principios de este año? México”, afirma.

El río Guadalupe creció 8 metros en 45 minutos. | Archivo

Durante las mortales inundaciones repentinas que azotaron Texas a principios de mes, equipos de rescate mexicanos como "Los Topos" y Fundación 911, además de bomberos y brigadistas de protección civil, se apresuraron a cruzar la frontera para apoyar a las autoridades estatales en las labores de búsqueda y rescate.

Texas es gobernada por Greg Abbott, un republicano leal a Trump, que también sigue una fuerte retórica antiinmigrante, y que con su plan “Lone Star” ha tomado muchas acciones para frenar el paso de los migrantes, como llenar el río Bravo (también conocido como río Grande) con boyas y alambre de púas.

En enero, durante los devastadores incendios consumieron la zona metropolitana de Los Ángeles, equipos de bomberos mexicanos viajaron de inmediato para contener el fuego en una lucha que tardó semanas y dejó millones de dólares en daños, 18.000 viviendas destruidas y 31 muertos. California es gobernada por el demócrata Gavin Newsom.

Tristán cierra su video afirmando que “no voy a tolerar calumnias contra México.”