Tío arroja a bebé de un año por el conducto de basura desde el tercer piso de un edificio

Vecinos de un edificio en Staten Island, Nueva York, están indignados luego de enterarse que un hombre lanzó a su sobrina, una bebé de tan sólo un año de edad, por el conducto de basura desde el tercer piso de un edificio, el pasado 21 de julio, por lo que la menor sufrió una raspadura en el torso debido a la fricción.

Al lugar de los hechos acudió la policía alrededor de las 3:13 P.M tras recibir una llamada de emergencia por parte del padre; cerca de Steuben Street y Weser Ave en Park Hill. Al llegar al edificio de siete pisos, halló a un hombre de 39 años con problemas emocionales, se presume que todo ocurrió cuando el padre entró al baño,

Ante esto, los agentes de la policía detuvieron al tío para realizarle un interrogatorio, en tanto que la menor fue trasladada al Hospital Universitario Norte de Staten Island, en donde la reportaron en condición estable de salud. El Departamento de policía de Nueva York describió estos actos como un incidente doméstico.

La niña fue lanzada desde el tercer piso. Foto: Captura de pantalla Telemundo

Residentes reaccionan a caso de abuso infantil en Nueva York

De acuerdo con algunos residentes del edificio donde ocurrió el incidente, este caso es "triste porque la niña es inocente", "gracias a dios que sobrevivió, eso es lo principal", "si tú no los quieres dáselos a alguien, no los mates, no los abuses, no les pegues, no los maltrates", dijeron en una entrevista para Telemundo.

Mientras tanto, la menor que sufrió daños menores, se encuentra en recuperación en el hospital. Según información de CBS News, fue el padre de la pequeña quien realizó la llamada de emergencia al 911 poco después de las 3:00 de la tarde.

La niña fue rescatada de un vertedero de basura de un edificio del barrio de Park Hill. La policía no ofreció datos del hombre ni tampoco la razón de sus presuntas acciones, pero según el padre de la menor, aunque su hermano es autista nunca se había comportado de esa manera.