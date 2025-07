Tarde entre amigos acabó en tragedia: fue devorado por pirañas al escapar de un ataque de abejas

Un hombre de 30 años falleció trágicamente en una tarde que había planeado para relajarse con dos de sus amigos. Los hechos ocurrieron en un lago en el estado de Minas Gerais, Brasil, en 2021, sin embargo, la historia se ha vuelto relevante nuevamente en redes sociales.

Las víctimas, que nunca fueron identificadas por las autoridades del municipio de Brasilandia de Minas, narraron que habían acudido a pescar en un fin de semana de noviembre.

Se dirigieron al lago para disfrutar de la tarde del domingo, aunque pronto esa tranquilidad se vio perturbada por la presencia de abejas. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, su bote golpeó un tronco donde se encontraba un panal y eso perturbó a los insectos. En cuanto el enjambre comenzó su brutal ataque, los tres hombres pensaron que lo mejor era tirarse al agua.

Sin pensarlo, se lanzaron al lago y comenzaron a cruzarlo nadando. Fue cuando se encontraban en esas aguas que el horror comenzó. Mordidas fuertes arrancaban pedazos de su carne, el lago tenía un habitante carnívoro que los vio como su presa: pirañas.

Las víctimas tenían mordeduras grandes por todo el cuerpo.| Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

Los peces, conocidos por su rapidez para arrancar la carne de los huesos de sus presas, los rodearon. Dos de ellos lograron salir del agua con vida. Cuando estuvieron al otro lado del lago notaron la gravedad del ataque, presentaban mordeduras grandes en todo el cuerpo, uno incluso tenía marcas en el rostro.

El tercero no tuvo tanta suerte. Los registros de las autoridades indican que cuando el cadáver fue recuperado estaba “desfigurado del rostro y parte del cuerpo”. No pudo establecerse si había muerto devorado vivo mientras nadaba o si el ataque provocó que no pudiera continuar y terminó ahogándose antes de que los peces arrancaran grandes porciones de su carne.

¿Fue una buena idea lanzarse al lago?

En el caso de un ataque de abejas, sí. Las recomendaciones cuando ocurre un ataque es alejarse de las abejas lo más pronto posible, sin manotear contra ellas para no alterarlas más, cubrirse los oídos y buscar refugio en lugares como autos o casas.

En este caso, los hombres se lanzaron al lago para poner distancia entre las abejas y ellos, sin saber que en las aguas había pirañas.

¿Por qué son peligrosas las pirañas?

Los ataques de pirañas suelen ocurrir durante los periodos de reproducción.| iStock

De acuerdo con el estudio “Ataques de pirañas a humanos en el sureste de Brasil: epidemiología, historia natural y tratamiento clínico, con descripción de un brote de mordeduras”, publicado en la revista de Wilderness Environ Medicine, aunque estos peces sí atacan a los humanos no suelen provocarles la muerte.

Los bancos de pirañas, peces de agua dulce presentes en ríos y lago de Brasil, particularmente en la cuenca del Amazonas, son más bien carroñeros y atacan sólo a presas heridas, enfermas o que representan una amenaza para sus crías.

Los casos documentados de humanos devorados por estos animales ocurrieron luego de que las víctimas fallecieron, ya sea por ahogamiento o paros cardíacos mientras nadaban.

No obstante, las pirañas sí forman parte de una estadística de ataques ocasionales a bañistas en ríos y lagos, particularmente en su periodo de reproducción. En su mayoría son mordeduras aisladas que requieren tratamiento ya que pueden transmitir enfermedades o infectarse si no son tratadas.